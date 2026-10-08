Huế chủ động phòng, chống thiên tai, hướng tới phát triển bền vững

Thiên tai sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và thiệt hại... Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Huế vừa phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030, đặt trọng tâm chuyển từ ứng phó theo từng sự kiện sang quản lý rủi ro đa thiên tai, lấy phòng ngừa làm chính.

Chủ động phòng ngừa từ nhận diện rủi ro

Ngày 06/10/2026, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 3279/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố Huế giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó và khắc phục hậu quả, nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Quyết định số 3279/QĐ-UBND ban hành ngày 06/10/2026 của UBND thành phố Huế phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố Huế giai đoạn 2026-2030

Với địa hình đa dạng từ miền núi, gò đồi, đồng bằng đến đầm phá, ven biển cùng mạng lưới sông, suối dày đặc, Huế đứng trước nhiều nguy cơ thiên tai. Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển, nước dâng, hạn hán, xâm nhập mặn và nắng nóng cực đoan có thể xuất hiện với mức độ và phạm vi khác nhau.

Giai đoạn 2020-2025 cho thấy các rủi ro có tính đa thiên tai, liên hoàn và tác động dây chuyền. Bão, mưa lớn, lũ và ngập lụt tiếp tục là nhóm rủi ro chính, trong khi sạt lở, xói lở, hạn hán, thiếu nước và nắng nóng ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa.

Từ thực tiễn đó, thành phố Huế xác định cần chuyển mạnh sang quản lý rủi ro đa thiên tai và rủi ro hệ thống; củng cố năng lực tại cấp xã, phường phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu, bản đồ rủi ro và nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên rủi ro.

Nâng khả năng chống chịu, thích ứng khí hậu

Một trong những mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2026-2030 là nâng cao toàn diện năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và lồng ghép quản lý rủi ro vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng tránh. Đặc biệt, phấn đấu để 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ, kịp thời thông tin cảnh báo sớm.

Poster tuyên truyền Kế hoạch phòng, chống thiên tai Tp.Huế giai đoạn 2026-2030

Cùng với đó, lực lượng phòng, chống thiên tai được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực, kỹ năng, phương tiện và trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thành phố cũng đặt yêu cầu xây dựng, cập nhật kế hoạch, phương án tại thành phố và 40/40 xã, phường, từng bước bổ sung các kịch bản ứng phó đa thiên tai.

Đáng chú ý, công nghệ được xác định là một trong những nền tảng nâng cao năng lực quản lý. Hệ thống dữ liệu, quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm đa thiên tai sẽ được tăng cường, gắn với ứng dụng GIS, viễn thám, UAV, mô hình dự báo, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới.

Định hướng này từng bước chuyển từ cảnh báo đơn thuần về hiện tượng sang cảnh báo dựa trên tác động và hướng dẫn hành động, giúp chính quyền và người dân có thêm cơ sở để chủ động đưa ra quyết định trước nguy cơ thiên tai.

Quản lý tổng hợp, bảo vệ cộng đồng và hạ tầng

Kế hoạch triển khai 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, bao quát từ hoàn thiện thể chế, dữ liệu và khoa học công nghệ đến quản lý lũ, ngập lụt, bão, nước dâng, sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và cháy rừng.

Trong đó, quản lý không gian và hành lang thoát lũ, nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, bảo vệ các khu vực ven biển, cửa sông và công trình xung yếu có ý nghĩa quan trọng. Tại khu vực miền núi, thành phố chú trọng các địa bàn có mức độ rủi ro và dễ bị tổn thương cao, tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó với lũ quét và sạt lở đất.

Huế tăng cường chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, hạ tầng và các ngành, lĩnh vực trước biến đổi khí hậu. Ảnh minh hoạ.

Khả năng chống chịu của hạ tầng, dịch vụ thiết yếu cũng được đặt trong tổng thể quản lý rủi ro. Giao thông, điện, viễn thông, cấp nước, y tế, giáo dục và hoạt động sản xuất, kinh doanh cần được bảo đảm tính liên tục, hạn chế tối đa những tác động dây chuyền khi thiên tai xảy ra.

Song song với đầu tư hạ tầng, kế hoạch đề cao năng lực của cộng đồng. Công tác chuẩn bị, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường, trong đó quan tâm bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Nguồn lực xã hội được huy động theo hướng ưu tiên các khu vực, đối tượng và hệ thống có mức độ rủi ro cao hoặc giữ vai trò quan trọng đối với toàn thành phố.

Trong năm 2026, Huế tập trung hoàn thiện tổ chức, cơ chế phối hợp, kế hoạch và phương án của thành phố cùng 40 xã, phường; chuẩn hóa dữ liệu, rà soát công trình, điểm sơ tán, phương tiện và dịch vụ thiết yếu. Các năm tiếp theo tiếp tục cập nhật kế hoạch theo diễn biến thiên tai, rủi ro mới, quy hoạch, tổ chức bộ máy và khả năng bố trí nguồn lực.

Từ quan điểm lấy phòng ngừa làm chính, Kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố Huế giai đoạn 2026–2030 không chỉ là khung hành động ứng phó trước mắt mà còn là nền tảng quản trị rủi ro dài hạn. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cảnh báo đến sớm, cộng đồng được trang bị kỹ năng, hạ tầng được củng cố và các nguồn lực được đầu tư đúng trọng tâm, khả năng giảm thiểu thiệt hại sẽ được nâng lên.

Chủ động trước thiên tai cũng chính là chủ động bảo vệ thành quả phát triển. Với cách tiếp cận dựa trên rủi ro, tăng cường khả năng thích ứng và gắn phòng, chống thiên tai với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Huế đang từng bước xây dựng một đô thị và cộng đồng an toàn hơn trước những biến động của khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển ổn định, bảo vệ cuộc sống Nhân dân và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.