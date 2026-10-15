Huế chủ động phòng chống mưa lũ, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, ngập úng và sạt lở đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp bảo vệ gia súc, gia cầm, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thiệt hại và bảo đảm kế hoạch chăn nuôi năm 2026.

Chủ động ứng phó, không để bị động trước mưa lũ

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc. Mưa lớn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi.

Ngày 09/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế ban hành Công văn số 8409/SNNMT-CCCNTY về việc chủ động phòng chống mưa lũ, đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi.

Theo đó, đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến bất thường của thiên tai.

Các cơ quan chuyên môn cần phối hợp với đoàn thể, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân triển khai phương án ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với đàn gia súc, gia cầm.

Cần bổ sung thức ăn tinh bột, vitamin và khoáng chất phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe đàn vật nuôi

Bảo vệ đàn vật nuôi, chủ động phòng dịch bệnh

Để giảm thiểu rủi ro, người chăn nuôi cần kiểm tra, gia cố chuồng trại, che chắn chắc chắn, bảo đảm an toàn khi mưa lớn và gió mạnh. Việc dự trữ thức ăn, đặc biệt là rơm khô, rơm cuộn, cần được thực hiện sớm để duy trì nguồn cung trong thời gian bị chia cắt hoặc không thể tổ chức chăn thả.

Bên cạnh khẩu phần thức ăn đầy đủ, người dân cần bổ sung thức ăn tinh bột, vitamin và khoáng chất phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe đàn vật nuôi. Khi mưa bão, lũ lụt xảy ra, cần nhốt gia súc tại chuồng; chủ động di chuyển trâu, bò ở vùng trũng thấp đến nơi cao ráo, an toàn và có biện pháp che chắn phù hợp.

Công tác phòng dịch phải được thực hiện thường xuyên. Người chăn nuôi cần vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, quản lý chất thải và xử lý xác vật nuôi chết đúng quy định; đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cơ quan chuyên môn và xử lý khi có dịch bệnh.

Chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn và vệ sinh tiêu độc khử trùng là những giải pháp quan trọng giúp bảo vệ đàn vật nuôi trước mưa lũ, hạn chế dịch bệnh và thiệt hại chăn nuôi. Nguồn: Internet

Tăng cường vệ sinh môi trường, hướng tới chăn nuôi bền vững

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị phát động tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh sau thiên tai.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn đến giám sát dịch bệnh và vệ sinh môi trường sẽ giúp người chăn nuôi chủ động hơn trước rủi ro, bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động sản xuất.

Trong điều kiện thời tiết ngày càng khó dự báo, phòng chống thiên tai cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên của cả chính quyền, cơ quan chuyên môn và từng hộ chăn nuôi. Chủ động chuẩn bị phương án ứng phó không chỉ góp phần giảm thiệt hại trước mắt mà còn bảo vệ sinh kế, ổn định nguồn cung thực phẩm và nâng cao khả năng phục hồi của ngành chăn nuôi.

Bảo vệ đàn vật nuôi gắn với kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo vệ môi trường là nền tảng quan trọng để thành phố Huế duy trì sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch chăn nuôi năm 2026, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, thích ứng với thiên tai và phát triển bền vững./.