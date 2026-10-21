Huế chủ động huấn luyện, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão 2026

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế bổ túc kỹ năng điều khiển ca nô, chủ động cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão năm 2026.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa bão năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế tăng cường bổ túc kỹ năng điều khiển ca nô cho cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng làm chủ phương tiện, chủ động lực lượng và sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ trên sông nước, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ động phương tiện, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

Trước nguy cơ mưa lớn, bão, lũ diễn biến khó lường, công tác huấn luyện ca nô tại thành phố Huế có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, Tp. Huế tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, nhiều khu dân cư có thể bị chia cắt. Trong những tình huống khẩn cấp, ca nô là phương tiện quan trọng giúp lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ngập sâu, tổ chức cứu người, vận chuyển trang thiết bị và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế bổ túc kỹ năng điều khiển ca nô, chủ động cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão năm 2026.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế tổ chức bổ túc kỹ năng điều khiển ca nô cho cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động góp phần củng cố trình độ chuyên môn, nâng cao khả năng cơ động và bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Rèn luyện kỹ năng điều khiển ca nô, bảo đảm an toàn

Tại buổi huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung huấn luyện và các quy định bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện. Nội dung tập trung vào đặc điểm, tính năng kỹ thuật của ca nô; quy trình kiểm tra phương tiện, động cơ, nhiên liệu và trang thiết bị an toàn trước khi vận hành.

Trong phần thực hành, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp rèn luyện thao tác khởi động, điều khiển, chuyển hướng, cơ động tiếp cận mục tiêu và cập bến. Việc phối hợp giữa người điều khiển với các thành viên trên ca nô được chú trọng, nhằm nâng cao tính chính xác, khả năng xử lý tình huống và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình huấn luyện gắn với yêu cầu thực tế, hướng đến khả năng ứng phó trong điều kiện dòng chảy phức tạp, tầm nhìn hạn chế hoặc khu vực ngập lụt. Qua trao đổi kinh nghiệm, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện nhận diện nguy cơ, rèn luyện kỹ năng xử lý và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn trên sông nước.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô đúng kỹ thuật, chủ động và hiệu quả hơn trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh việc bổ túc kỹ năng điều khiển ca nô, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế tiếp tục chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, rà soát trang thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ; duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu và chủ động xây dựng, triển khai phương án ứng phó mưa bão, lũ lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế bổ túc kỹ năng điều khiển ca nô, chủ động cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão năm 2026.

Việc chuẩn bị đồng bộ về con người, phương tiện và nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận địa bàn bị chia cắt, hỗ trợ người dân sơ tán và hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và bảo đảm an toàn cho cộng đồng không chỉ là yêu cầu trước mắt trong mùa mưa bão năm 2026 mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố Huế. Với tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị tích cực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH góp phần bảo vệ con người, tài sản, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn và phát triển hài hòa với môi trường./.