Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Nhà máy thuỷ điện A Lưới xả nước về hạ du. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 600 m3/giây; thời gian vận hành lúc 13 giờ ngày 6/10. Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1) vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 400 m3/s; thời gian vận hành lúc 19 giờ ngày 5/10. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu, Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung và Công ty cổ phần Thuỷ điện Trường Phú, khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3, A Lưới.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng yêu cầu, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền, thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, ngày 22/9 vừa qua. Ngày 22/9, để chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ban hành lệnh: Vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 500 m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 182 m3/s).

Cùng ngày, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tả Trạch ra thông báo, bắt đầu điều tiết hồ Tả Trạch lúc 10 giờ ngày 4/10, với tổng lưu lượng xả từ 190 m3/s - 230 m3/s.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, tại thành phố Huế, dự báo từ ngày 5 - 11/10, có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Các đơn vị và địa phương ven biển, đầm phá theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các xã, phường triển khai kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai tại địa phương; chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công; có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.