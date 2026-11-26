Dự báo mưa lớn kéo dài tại Tp. Huế. Ảnh: V.K

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Tp. Huế triển khai tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch về hạ du. Cùng với vận hành công trình, thành phố tăng cường cảnh báo, rà soát phương án ứng phó ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Tăng điều tiết hồ chứa, chủ động ứng phó mưa lớn

Ngày 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tp. Huế thông báo vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin, với tổng lưu lượng từ 220-700m³/s. Trong đó, lưu lượng qua tuabin là 180m³/s; việc tăng lưu lượng được thực hiện từng bước, tránh đột biến, bắt đầu từ 10h cùng ngày.

Vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện tránh đột biến. Ảnh minh hoạ

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền được yêu cầu thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh đến khu vực hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đối với các xã, phường vùng hạ du, thành phố yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hồ, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Người dân cần chủ động theo dõi thông báo, không tiếp cận khu vực nguy hiểm khi hồ vận hành điều tiết.

Trước đó, từ 15h ngày 24/11, hồ thủy lợi Tả Trạch đã bắt đầu điều tiết nước về hạ du sông Hương. Lưu lượng qua tràn dự kiến khoảng 300-400m³/s, qua nhà máy thủy điện 80m³/s; tổng lưu lượng xả từ 380-480m³/s nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó mưa lớn.

Phòng chống thiên tai, bảo vệ vùng hạ du và phát triển bền vững

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tp. Huế dự báo, từ tối 24 đến ngày 26/11, thành phố có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Do không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 25 đến 28/11, thời tiết tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 23/11 đến 2/12 phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và nhiệt độ giảm sâu.

Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tp. Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị thường xuyên cập nhật dự báo, rà soát phương án ứng phó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và mực nước hồ chứa; vận hành công trình đúng quy trình, bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Các lực lượng chức năng tăng cường canh gác tại các nơi xung yếu. Ảnh minh hoạ

Các lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, phòng chống thiên tai cần được triển khai đồng bộ từ dự báo, cảnh báo đến tổ chức ứng phó tại cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đơn vị vận hành hồ chứa và cộng đồng không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại trước mắt mà còn bảo vệ môi trường, sinh kế và thành quả sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để Huế nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng an toàn và hướng tới phát triển bền vững./.