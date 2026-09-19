Huế chủ động bảo vệ tàu thuyền, tài sản trước mùa mưa bão

Chủ động đưa phương tiện đến nơi an toàn

Tại công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đập Thảo Long, nhiều xà lan, máy móc, phương tiện đang phục vụ thi công. Trước nguy cơ mưa lớn, nước dâng, dòng chảy mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế đã phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công kiểm tra thực tế, hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó.

Công an TP Huế đang phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát tàu thuyền, xà lan, phương tiện đường thủy.

Đơn vị thi công tại đập Thảo Long đã phối hợp với lực lượng chức năng khảo sát khu vực tránh trú, xây dựng phương án di chuyển phương tiện. Khi thời tiết diễn biến xấu, đơn vị sẽ chủ động dừng thi công, đưa xà lan, máy móc đến vị trí an toàn, đồng thời tăng cường neo buộc, bảo vệ tài sản.

Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã khảo sát, thống kê, lập danh sách các công trình, đơn vị thi công có phương tiện hoạt động trên đường thủy.

Lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án đưa phương tiện về nơi an toàn trước khi mưa bão xảy ra. Những khu vực có nguy cơ cao được tăng cường kiểm tra, nhắc nhở.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục rà soát các công trình đang thi công trên sông, thống kê xà lan và phương tiện hoạt động để hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các biện pháp neo đậu, chằng buộc phù hợp.

TP Huế hiện có khoảng 1.000 tàu thuyền đánh cá.

Tăng cường bảo vệ tài sản tại khu neo đậu

Công tác bảo đảm an toàn cho tàu cá, tàu thuyền của ngư dân cũng được các lực lượng chức năng chú trọng. Tại Cảng cá Thuận An, các phương án hướng dẫn tàu thuyền vào khu vực tránh trú đang được triển khai nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

TP Huế hiện có khoảng 1.000 tàu thuyền đánh cá. Do đó, Cảng cá Thuận An thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, phối hợp với các lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn chủ tàu đưa phương tiện vào nơi tránh trú trước khi thời tiết xấu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Cảng cá Thuận An, cho biết đơn vị tổ chức kiểm tra, sắp xếp vị trí neo đậu, nhắc nhở chủ tàu tăng cường chằng buộc, bảo vệ phương tiện và tài sản khi có mưa bão.

Tại phường Thuận An, nơi tập trung đông tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động đánh bắt, dịch vụ hậu cần nghề cá, công tác phòng chống thiên tai được gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an phường Thuận An phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra tại khu vực ven biển, nơi neo đậu tàu thuyền.

Theo Công an phường Thuận An, khi tàu thuyền vào khu vực tránh trú, nhiều chủ phương tiện phải rời tàu trong thời gian dài. Đây là thời điểm dễ phát sinh sơ hở trong quản lý tài sản, tiềm ẩn nguy cơ trộm cắp.

Công an phường phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra tại khu vực ven biển, nơi neo đậu tàu thuyền; đồng thời tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo nguy cơ trộm cắp tài sản.

Lực lượng Công an khuyến cáo chủ tàu không để tài sản có giá trị trên tàu khi không có người trông coi; chủ động gia cố, khóa các khu vực chứa tài sản và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Công an TP Huế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát tàu thuyền, phương tiện đường thủy và các công trình trên sông, ven biển; hướng dẫn chủ phương tiện neo đậu, chằng buộc, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn trước khi mưa bão xảy ra.

Đồng thời, lực lượng Công an tăng cường tuần tra tại cảng cá, khu neo đậu và các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão.