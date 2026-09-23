Huế chốt thời gian hoàn thành dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, đường Bà Triệu

Ngày 23/9, UBND TP Huế cho biết, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh vừa đi kiểm tra thực tế tiến độ dự án cầu Vỹ Dạ và tuyến đường Bà Triệu.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ được yêu cầu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Thế Nghĩa.

Tại dự án cầu Vỹ Dạ và đường dẫn hai đầu cầu, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Mục tiêu là hoàn thành cầu và đường dẫn hai đầu cầu trước dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm chất lượng, an toàn và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động tổ chức thi công linh hoạt theo điều kiện thực tế. Các đơn vị cần tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, mặt bằng và các điều kiện cho phép để triển khai công việc. Những vị trí đủ điều kiện phải tổ chức thi công liên tục, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh tại công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại dự án mở rộng đường Bà Triệu, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, hệ thống điện phải được bố trí đi ngầm. Việc thi công điện, cấp nước, thoát nước và các hạng mục kỹ thuật liên quan phải được phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng thời theo từng đoạn tuyến, hạn chế tối đa tình trạng hoàn thành hạng mục này rồi tiếp tục đào xới để thi công hạng mục khác.

Lãnh đạo UBND TP Huế kiểm tra dự án đường Bà Triệu. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Để đảm bảo mốc tiến độ hoàn thành toàn tuyến đường Bà Triệu trước ngày 31/12/2026, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khẩn trương, những vị trí thuận lợi, đủ điều kiện phải triển khai ngay...

Như Báo Sức khỏe & Đời sống phản ánh, cầu Vỹ Dạ là một trong những tuyến kết nối quan trọng của TP Huế, mỗi ngày có lưu lượng lớn người và phương tiện qua lại. Việc nâng cấp, mở rộng cầu được xác định là cần thiết nhằm tăng năng lực lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, công trình thi công kéo dài nhiều năm, liên tục chậm tiến độ.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu có chiều dài khoảng 923m, điểm đầu tại nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An và điểm cuối tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 541 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 466 tỷ đồng.

Ngày 4/3/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 có văn bản gửi các đơn vị liên quan thông báo khởi công xây dựng.