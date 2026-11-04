Huế chốt tên cầu vượt cửa biển Thuận An sau nhiều lần lấy ý kiến

Ngày 4/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận, với 56,4% lượt bình chọn của người dân qua ứng dụng Hue-S.

Cầu ven biển hơn 2.000 tỷ đồng ở Huế có tên Cửa Thuận.

Theo tờ trình của UBND TP Huế, ngày 7/11/2025 phương án đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Thuận An. Tuy nhiên, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố khóa VIII, các đại biểu đề nghị nghiên cứu lại vì tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với cầu Thuận An đã có trước đó, nằm trên tuyến qua phá Tam Giang.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng lại đề án, bổ sung hai phương án đặt tên là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Việc lấy ý kiến, bình chọn được thực hiện trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 - 6/9/2026, kết quả ghi nhận 8.423 lượt bình chọn. Trong đó, phương án cầu Cửa Thuận có 4.747 lượt, chiếm 56,4% và phương án cầu Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, UBND TP Huế trình HĐND thành phố xem xét, quyết định đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. Theo giải trình của UBND thành phố, Cửa Thuận là danh xưng viết ngắn gọn của tên gọi cửa biển Thuận An.

Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố thống nhất với phương án do UBND thành phố đề xuất. Đồng thời, nhận định đây không chỉ tên gọi mang ý nghĩa địa lý mà còn gợi nhắc những giá trị lịch sử, văn hóa và mong ước về vùng đất bình yên, thịnh vượng bên bờ biển.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - quốc lộ 49B. Chiều dài thiết kế xây dựng tuyến khoảng 7,785km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km và phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3km. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư dự án. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình là nhà thầu thi công. Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An) được khởi công ngày 24/3/2022, theo kế hoạch hoàn thành vào ngày 23/3/2025. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng khiến dự án kéo dài đến nay. Sau hơn 4 năm triển khai, công trình được hợp long năm 2025, thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026 và cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 7/2026.