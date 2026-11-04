Huế chính thức đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận

Sáng 4-11, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, xem xét và thông qua 17 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư công, đất đai, môi trường, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội.

Chủ trì kỳ họp có ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và ông Lương Bảo Toàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, các nội dung trình tại kỳ họp có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của thành phố trong giai đoạn mới. Ông đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, tác động và điều kiện tổ chức thực hiện của từng chính sách, nghị quyết.

Một trong những nội dung đáng chú ý được HĐND thành phố xem xét, thông qua là nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An thành cầu Cửa Thuận.

Công trình thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa biển Thuận An, có vai trò kết nối giao thông, góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực ven biển.

Trước đó, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên cầu trên ứng dụng Hue-S, từ ngày 10-7 đến ngày 6-9-2026. Kết quả ghi nhận 8.423 lượt bình chọn, trong đó phương án Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt, chiếm 56,4%; phương án Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%.

Theo giải trình của UBND thành phố, Cửa Thuận là cách gọi ngắn gọn của cửa biển Thuận An. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố thống nhất thông qua phương án đặt tên cầu là cầu Cửa Thuận.

Cầu Cửa Thuận.

Bên cạnh nội dung này, kỳ họp đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; quy định tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035; bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2026; điều chỉnh bảng giá đất và quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng, tăng 66% so với giai đoạn trước. Danh mục dự án được thu gọn nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đô thị, công nghiệp, du lịch, y tế và giáo dục.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị việc bố trí vốn phải gắn với khả năng thực hiện nguồn thu, bảo đảm cân đối ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong lĩnh vực văn hóa, HĐND thành phố xem xét chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề, chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, số người theo học các chuyên ngành Nhã nhạc, Ca Huế, Ca kịch Huế còn thấp; riêng Tuồng và Múa hát cung đình Huế chưa tuyển được người học. Đội ngũ giảng viên chuyên ngành còn thiếu, hoạt động đào tạo chủ yếu dựa vào nghệ nhân, nghệ sĩ thỉnh giảng và truyền nghề.

Dự thảo nghị quyết đề xuất hỗ trợ cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh với mức 1 triệu đồng/thí sinh trúng tuyển; hỗ trợ học bổng khuyến khích tài năng nghệ thuật từ 3-5 lần học phí/tháng, căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và thành tích đạt giải. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ thù lao, chi phí đi lại, lưu trú cho nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy, truyền nghề; khen thưởng người học và người trực tiếp hướng dẫn đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật.

Đối với chính sách dành cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, dự thảo quy định thôn có từ 700 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên được bố trí hai nhân viên y tế; các địa bàn còn lại bố trí một người.

Mức hỗ trợ hằng tháng dự kiến bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với nhân viên làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình, thôn thuộc xã vùng khó khăn và tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên; các địa bàn còn lại hưởng mức 0,5 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục; chính sách khen thưởng trong các hoạt động nghệ thuật; chế độ hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia tham gia hoạt động giám định tư pháp và bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp.

Về công tác nhân sự, HĐND thành phố thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn Văn Phúc do chuyển công tác; đồng thời bầu ông Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố, giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến khẳng định, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ thực hiện và nguồn lực bảo đảm.

Đối với các nghị quyết về tài chính, đầu tư công và phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND thành phố cần chủ động cân đối, bố trí, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng đầu tư phát triển để tạo động lực tăng trưởng.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu và từng đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, bảo đảm các nghị quyết được triển khai thực chất, hiệu quả.