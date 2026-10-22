Huế: Chi 110 tỷ đồng xử lý các 'điểm đen' tai nạn, đường cong nguy hiểm trên quốc lộ 49

Ngày 22/10, Sở Xây dựng TP Huế thông tin, vừa đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí để xử lý 71 đoạn đường cong nguy hiểm trên tuyến quốc lộ 49, đoạn từ Km25+100 - Km77+700, hướng từ Huế đi A Lưới.

Chuẩn bị xử lý các "điểm đen" đường cong nguy hiểm trên quốc lộ 49.

Qua rà soát hiện trạng, đoạn tuyến này chỉ rộng khoảng 5,5m với nhiều đèo dốc, tồn tại 71 điểm đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn với tổng chiều dài khoảng 6km. Dự kiến tổng kinh phí xử lý các "điểm đen" nguy hiểm này khoảng 110 tỷ đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, do mặt đường khá hẹp nên việc triển khai thi công đồng loạt 71 vị trí cùng lúc sẽ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ làm cô lập toàn bộ tuyến đường trong mùa mưa lũ.

Vì vậy, Sở Xây dựng dự kiến chia toàn bộ dự án thành 12 đoạn thi công, thực hiện cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên từ năm 2027 đến 2030 dựa trên mức độ xuống cấp và nguy hiểm.

Trong đó, năm 2027 sẽ ưu tiên khoảng 38,5 tỷ đồng để xử lý 20 điểm cong nguy hiểm nhất thuộc các đoạn từ Km48+600 - Km51+400 và từ Km74+000 - Km77+000.

Đối với 51 điểm cong còn lại sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí nâng cấp dần trong giai đoạn 2028 – 2030 và xử lý cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên về mức độ xuống cấp và nguy hiểm.

Tuyến quốc lộ 49 chỉ rộng khoảng 5,5m với nhiều đèo dốc và đang tồn tại 71 điểm đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn.

Trong thời gian chờ cân đối nguồn vốn và triển khai dự án triệt để, Sở Xây dựng TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì hằng năm để chủ động triển khai bổ sung cọc tiêu, hệ thống biển báo hiệu và biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu; Sơn kẻ gờ giảm tốc trên mặt đường tại những điểm cần thiết; Tích cực phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn của tài xế.

Cụ thể, các đơn vị sẽ bổ sung cọc tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ 40km/h đối với xe sơ mi rơ-moóc tại các đoạn đèo dốc; sơn kẻ gờ giảm tốc và phát quang cây cối che khuất tầm nhìn.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng sẽ cắm biển chỉ cho phép xe sơ mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông một chiều theo hướng từ đường Hồ Chí Minh về quốc lộ 1, nhánh đường tránh Huế trong khung giờ từ 19h tối đến 5h sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo trì sẽ tăng cường tuần kiểm, kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường và phối hợp với Công an, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông.