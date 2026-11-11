Huế: Cháy tại cửa hàng xe máy trong đêm, may mắn không thiệt hại về người

Hiện trường xảy ra đám cháy. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Rạng sáng 11/11, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại cửa hàng xe máy ở số 19 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế giữa lúc trời mưa to; rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo anh Nguyễn Ngọc Trường, chủ nhà liền kề cửa hàng xe máy, vụ cháy xảy khoảng 1 giờ cùng ngày.

Sau khi ngửi thấy mùi khét, anh tỉnh giấc, hô hoán các thành viên trong gia đình và phát hiện cửa hàng xe máy bên cạnh đang bốc cháy.

Ngay sau đó, anh Trường nhanh chóng gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các lực lượng khẩn trương khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Do vụ cháy xảy ra vào thời điểm đêm khuya, khu vực có nhà dân và các phương tiện qua lại, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa đoạn đường xảy ra vụ việc, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành ngắt điện khu vực để bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy.

Đến hơn 2 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại về tài sản./.