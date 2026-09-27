Huế: Cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ sau thông tin của người đi rừng

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ ở vùng núi thôn Hương Sơn, xã Nam Đông. Ảnh: L.Sáu

Ngày 27.9, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, phần mộ liệt sĩ vừa được cất bốc nằm cạnh suối T7, khu vực rừng cộng đồng thuộc thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

Trước đó, trong quá trình đi làm rừng, người dân địa phương phát hiện các dấu vết của mộ nên đã báo cho chính quyền địa phương và Đội 192.

Lực lượng chức năng đã cất bốc được hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 70cm so với mặt đất, cùng di vật là 1 tấm tăng, 9 cúc áo bộ đội. Hài cốt còn 2 đoạn xương cẳng chân dài từ 12 đến 15cm, rộng từ 1,5 đến 2cm, các phần xương khác đã phân hủy hóa thổ.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói chu đáo. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu để giám định ADN và làm Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã chỉ đạo Đội 192 đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc ngày hôm nay là sự đền đáp công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời mở thêm hy vọng để sớm đưa liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.