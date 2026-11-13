Huế cảnh báo việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội

Thời gian qua công an thành phố Huế đã xử lí nhiều trường hợp loan truyền tin không đúng sự thật. (Ảnh: Công an thành phố Huế)

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Huế từ tối qua phát đi cảnh báo với thông điệp “Không có vùng ngoại lệ trên không gian mạng”. Nội dung cảnh báo nhấn mạnh, mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài pháp luật. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xem xét, xử lý theo quy định nếu đủ căn cứ pháp lý.

Theo cơ quan công an, người sử dụng mạng xã hội không thể cho rằng mình chỉ chia sẻ lại, bình luận hoặc đăng tải cho vui mà không phải chịu trách nhiệm về nội dung đã phát tán. Tự do ngôn luận phải gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

Đáng chú ý, sau khi cảnh báo được phát đi, nhiều cán bộ, chiến sĩ và các trang mạng xã hội của các phòng, đơn vị chiến đấu thuộc Công an thành phố Huế đã chia sẻ lại thông điệp này.

Liên quan đến những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về một số cán bộ quản lý giáo dục bị khởi tố điều tra hành vi "nhận hối lộ" và đường dây mại dâm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế cho biết, đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, có nhiều nội dung thiếu chính xác.

Ban Tuyên giáo thành ủy Huế đề nghị cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Những hành vi đưa tin sai sự thật, lan truyền thông tin không đúng quy định sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.