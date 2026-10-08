Huế cảnh báo tiếp tục mưa lớn, ngầm Ông Đủ ngập sâu chia cắt nhiều hộ dân

Ngày 8/10, UBND phường Phú Bài (TP Huế) cho biết, sau các đợt mưa lớn những ngày qua, rạng sáng cùng ngày, ngầm Ông Đủ trên tuyến Tỉnh lộ 25B (đoạn qua Tổ dân phố Dương Hòa 2) bị ngập sâu ảnh hưởng trực tiếp đến 34 hộ dân và việc đi lại của người dân trong khu vực.

Theo đó, nước từ khu vực thượng nguồn đổ về khiến ngầm Ông Đủ ngập sâu khoảng 0,6m, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại. Việc ngầm bị chia cắt cũng khiến học sinh trong khu vực không thể đến trường theo tuyến đường này.

Mưa lớn khiến ngầm trên tuyến Tỉnh lộ 25B bị ngập sâu. Ảnh: Thanh Đoàn.

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết, chính quyền địa phương vừa yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại khu vực ngầm, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý vượt qua ngầm khi nước còn dâng cao, dòng chảy mạnh, chủ động lựa chọn tuyến đường khác để bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, cảnh báo và chỉ cho phép lưu thông trở lại khi mực nước rút, điều kiện đi lại bảo đảm an toàn.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, từ 19h ngày 5/10 đến 7h ngày 8/10, lượng mưa tại các trạm đo phổ biến 200-400mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã 708,6mm, Giang Hải 656,6mm, Cảng Chân Mây 514,2mm...

Dự báo từ sáng 8 - 10/10, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới tại các xã vùng núi phía Tây phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ thuộc các phường, xã như A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, các đơn vị chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai, lụt bão, bảo đảm sẵn sàng cung ứng khi cần thiết. Các mặt hàng được vận động dự trữ gồm 10.000kg gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng 180ml và 100.000 chai nước uống đóng chai 500ml.