Huế cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan, người dân chủ động phòng tránh

Ngày 27/10/2026, Đài KTTV Tp Huế cảnh báo mưa rào và dông có khả năng xuất hiện tại một số địa bàn, sau đó lan sang các vùng lân cận. Ảnh minh hoạ

Theo bản tin phát lúc 09h50 ngày 27/10/2026 của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện tại một số địa bàn, sau đó lan sang các vùng lân cận. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại do lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông có thể lan sang các vùng lân cận

Mưa dông tại Huế là hiện tượng thời tiết cần được theo dõi sát trong ngày 27/10/2026. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong khoảng thời gian từ 09h50 đến 12h50, các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Phong Điền, Phong Dinh, Hương Trà... có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Sau đó, mưa dông có thể lan sang những khu vực lân cận.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong ngày và đêm 27/10, vùng biển thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh trên đất liền và lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển có thể gây mất an toàn cho người dân, phương tiện và hoạt động sản xuất.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1. Dù ở cấp độ này, các địa phương và người dân không nên chủ quan, bởi diễn biến dông có thể thay đổi nhanh, gây nguy hiểm trong thời gian ngắn.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại

Để ứng phó với thời tiết nguy hiểm, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo chính thức; hạn chế ra ngoài khi mưa dông xuất hiện. Khi có sấm sét, nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc các công trình không bảo đảm an toàn.

Các hộ gia đình cần kiểm tra mái nhà, cửa, biển quảng cáo và những vật dụng dễ bị gió cuốn; chằng chống những vị trí có nguy cơ bị tốc mái, đổ ngã. Đồng thời, cần kiểm tra hệ thống thoát nước, chủ động bảo vệ tài sản và thiết bị điện, tránh tiếp xúc với dây điện đứt hoặc khu vực ngập nước có nguy cơ mất an toàn.

Mưa lũ, có thể gây thiệt hại trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi... Ảnh: minh hoạ

Đối với hoạt động nông nghiệp, người dân cần chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi, kiểm tra chuồng trại, gia cố nhà lưới và các hạng mục sản xuất dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Ngư dân, chủ phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, không chủ quan khi có dông, lốc xoáy và gió giật mạnh; thực hiện nghiêm các hướng dẫn bảo đảm an toàn hàng hải.

Nâng cao cảnh giác, hướng tới phát triển bền vững

Chính quyền cơ sở cần chủ động cập nhật thông tin khí tượng, thông báo kịp thời đến cộng đồng, nhất là các khu vực có nguy cơ chịu tác động trực tiếp. Việc phối hợp giữa lực lượng chức năng, tổ dân phố, thôn, bản và người dân có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện nguy cơ, tổ chức ứng phó và hạn chế thiệt hại.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng thói quen chủ động phòng ngừa thiên tai cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi người dân không chỉ bảo vệ bản thân, gia đình mà còn góp phần giữ gìn an toàn cộng đồng, bảo vệ sinh kế và duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Chủ động trước mưa dông, thực hiện đúng khuyến cáo và không đánh đổi an toàn vì sự chủ quan chính là nền tảng để nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, bảo vệ môi trường sống và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.