Huế cảnh báo mưa lớn, hai hồ thủy điện dự kiến xả tràn đến hàng trăm m³/s

Ngày 28-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1 vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh gây đột biến, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 28-10 đến 6-11, trên địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú điều tiết hồ thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1 theo phương án đã được yêu cầu.

Hai thủy điện ở Huế có thể xả tràn 700m³/s.

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới dự kiến bắt đầu vận hành lúc 11h ngày 31-10, tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể lên đến 400m³/s. Đối với hồ chứa thủy điện A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, thời gian vận hành dự kiến từ 12h cùng ngày, lưu lượng qua tràn tăng dần và có thể đạt 300m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị quản lý thủy điện khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và chính quyền các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phương án phòng tránh. Đặc biệt, người dân sinh sống, hoạt động tại khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới cần nắm thông tin, đề phòng nguy cơ ngập khi hồ vận hành điều tiết.

Cùng với việc yêu cầu các hồ thủy điện chủ động vận hành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế phát đi cảnh báo về gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá có thể xảy ra trên địa bàn trong những ngày tới.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường được yêu cầu triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng cần tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Đối với các công trình xây dựng, giao thông và thủy lợi, chủ đầu tư, nhà thầu phải triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Các khu vực công trường cần được bố trí cảnh báo, rào chắn phù hợp, chủ động phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra sự cố đe dọa tính mạng người dân và người lao động.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng yêu cầu chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo dõi sát diễn biến mưa lũ và mực nước hồ, chủ động vận hành theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm, từ xa, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.