Huế: Cảnh báo lũ vượt mức báo động 2, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, khu đô thị

Theo tin cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 9/11 - 12/11, khu vực TP Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi ghi nhận trên 700mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, mực nước trên các sông biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1, nhưng dự báo từ ngày 9 - 12/11, lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Thiên tai được cảnh báo ở cấp độ rủi ro cấp 1, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, khu đô thị cũng như lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trước nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND TP Huế đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở bờ sông, suối và những nơi có thể bị chia cắt.

Sở Xây dựng TP Huế chỉ đạo kiểm tra, bảo đảm an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; chỉ đạo bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, trục giao thông huyết mạch; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hành khách tại các nhà ga, bến cảng và sân bay.

Cảnh báo lũ vượt mức báo động 2, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, khu đô thị...

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị chủ đập tính toán phương án điều tiết, vận hành khoa học các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để vừa chống lũ hạ du, bảo đảm an toàn công trình, vừa dự trữ nước cho mùa khô.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và công an thành phố chịu trách nhiệm tham mưu, phối hợp hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường duy trì lực lượng trực ban nghiêm túc, khẩn trương rà soát khu vực ngập sâu, sạt lở để quyết định sơ tán dân, trong đó ưu tiên bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và người khuyết tật.

Lực lượng chức năng tại địa phương phải tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, nghiêm cấm người dân và phương tiện di chuyển qua vùng nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở.