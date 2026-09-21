Huế: Cảnh báo lũ trên các sông lên trên báo động 1 đến báo động 2

Thủy điện A Lin 3 điều tiết nhằm hạ mực nước tạo dung tích phòng lũ. (Ảnh: Văn Trị)

Theo tin cảnh báo lũ phát lúc 16 giờ 30 phút chiều ngày 21/9, mực nước trên các sông ở thành phố Huế hiện ở mức dưới báo động 1.

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 21/9, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 0,84m, thấp hơn 0,16m so với báo động 1. Trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc, mực nước đạt 1,13m, thấp hơn 0,37m so với báo động 1. Sông Truồi tại trạm Truồi ở mức 0,90m; sông Tả Trạch tại trạm Thượng Nhật đạt 58,30m, thấp hơn 0,70m so với báo động 1.

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông Hương, Bồ, Truồi và Ô Lâu tiếp tục dao động, có khả năng lên trên báo động 1 đến báo động 2.

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế có khả năng lên trên báo động 1 đến báo động 2. (Ảnh: CH)

Do đó, nguy cơ ngập lụt tại các vùng thấp trũng, khu đô thị và khu vực hạ lưu các sông trên địa bàn thành phố Huế được cảnh báo ở mức đáng lưu ý.

Tại khu vực miền núi, có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ có thể gây ngập diện rộng, kéo dài tại hạ lưu các sông và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các công trình đang thi công và hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đặc biệt thận trọng khi di chuyển qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh và những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; đồng thời chủ động phòng, tránh tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

Dự báo trong 24 giờ tới, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Các hồ chứa thủy điện trên địa bàn đã có thông báo về việc điều chỉnh tăng lưu lượng xả nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ứng phó đợt mưa lớn này, các hồ chứa trên địa bàn thành phố sẽ điều tiết nước bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. (Ảnh: HN)

Sáng 21/9, Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung cho biết, đã có thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế ghi nhận đến 6 giờ ngày 21/9 cùng các quy trình vận hành liên quan, hồ thủy điện A Lưới tiến hành tăng lưu lượng xả điều tiết từ 10 giờ cùng ngày. Mức lưu lượng xả được điều chỉnh tăng dần và có thể đạt tới 1.800m3/s nhằm hạ mực nước tạo dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa trước đợt mưa lớn.

Cùng thời điểm này, Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú cũng có thông báo về việc điều chỉnh thời gian, vận hành tại hồ chứa thủy điện A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3-A Lin B1.

Hồ chứa thủy điện A Lin 3 điều chỉnh tăng lưu lượng xả vào lúc 13 giờ chiều 21/9. (Ảnh: Văn Trị)

Dựa trên bản tin dự báo mưa lớn trên địa bàn thành phố Huế và tình hình thời tiết ghi nhận trong ngày 21/9, nhà máy dự kiến bắt đầu tăng lưu lượng xả điều tiết từ 13 giờ ngày 21/9 với mức lưu lượng tăng dần có thể lên đến 1.200m3/s.

Công tác thông tin, báo cáo đã được các chủ đầu tư gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, các sở ngành chức năng, cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du và các cơ quan liên quan.

Việc chủ động điều tiết xả lũ đúng quy trình và thông báo kịp thời nhằm giúp các địa phương cùng người dân khu vực hạ du chủ động triển khai phương án phòng tránh, ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng đã yêu cầu người dân tại khu vực thấp trũng, ven sông và vùng có nguy cơ sạt lở cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn người và tài sản.