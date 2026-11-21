Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, hệ thống hạ tầng tại khu kinh tế này đang bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng đồng bộ nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Hạ tầng xuống cấp, ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp

Đoạn đường bị hư hỏng trầm trọng gây mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường dẫn vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hiện đã xuống cấp tại nhiều vị trí. Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, bong tróc, rạn nứt, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, hệ thống chiếu sáng tại một số đoạn không hoạt động vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng nước thải chảy tràn ra một số đoạn đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây cho biết, lưu lượng phương tiện vận tải ra vào khu vực cảng trong hai năm gần đây tương đối lớn, trong khi các tuyến đường kết nối đã xuống cấp trầm trọng.

Không chỉ hạ tầng giao thông, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước mưa cũng là những vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Theo ông Nguyễn Văn Chương, việc xử lý nước thải sau quá trình hoạt động của cảng còn phát sinh thêm chi phí vận chuyển bằng xe bồn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu kinh tế.

Đối với hệ thống thoát nước mưa, vào những đợt mưa lớn, lượng nước bề mặt tràn nhiều trong khi khả năng tiêu thoát chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại một số đoạn đường. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường còn thiếu; tình trạng vật nuôi thả rông đã gây ra một số vụ va chạm, tai nạn nhỏ liên quan đến cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp khi di chuyển vào buổi tối.

Nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên đường vào Cảng Chân Mây.

“Mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp của các tuyến đường; đồng thời quan tâm hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa và bổ sung điện chiếu sáng. Những vấn đề này cần được giải quyết đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện điều kiện hoạt động và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác cảng”, ông Nguyễn Văn Chương kiến nghị.

Từng bước tháo gỡ khó khăn về hạ tầng

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Huy Hinh, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế (Ban quản lý) cho biết, thời gian qua, hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô từng bước được đầu tư, hoàn thiện theo quy hoạch bằng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đến nay, tổng chiều dài các tuyến đường do Ban Quản lý theo dõi, quản lý là hơn 108 km, cơ bản hình thành mạng lưới giao thông kết nối đến các khu chức năng trong khu kinh tế. Tuy nhiên, sau thời gian khai thác, một số tuyến đường phải chịu áp lực lớn từ tải trọng và mật độ phương tiện vận tải, dẫn đến hư hỏng cục bộ, mặt đường xuống cấp, cần được duy tu, sửa chữa.

Theo ông Hồ Huy Hinh, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực đầu tư, đặc biệt là vốn ngân sách nhà nước. Bình quân mỗi năm, đơn vị được bố trí khoảng 200 tỷ đồng; trong khi đó, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, từ ngân sách nhà nước hoặc huy động xã hội hóa. Do nguồn lực của Trung ương và địa phương còn hạn chế, việc bố trí kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng thời gian qua gặp nhiều khó khăn.

Để từng bước khắc phục những bất cập kéo dài, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế đã phối hợp với các sở, ngành rà soát tổng thể hệ thống giao thông kết nối và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2030. Trên cơ sở đó, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ.

Nước thải tràn ra mặt đường.

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 12.762 tỷ đồng. Nguồn lực này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu kinh tế. Đối với hạ tầng môi trường, xử lý nước thải, Ban quản lý đầu tư nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và khu phi thuế quan từ cột B lên cột A, với công suất thiết kế 4.900 m³/ngày đêm, nhằm đáp ứng yêu cầu thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong khu kinh tế.

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, Ban quản lý cũng đẩy mạnh kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải ngay từ đầu.

Một số dự án được triển khai theo định hướng này gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và Phi thuế quan số 1, số 2 Chân Mây và Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 2. Trong đó, hệ thống thu gom, xử lý nước thải được xác định là hạng mục quan trọng, phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Ban quản lý tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thoát nước theo quy hoạch, phù hợp với kế hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn; đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo trì, kịp thời xử lý các vị trí hư hỏng, bảo đảm kết nối giao thông và đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Với định hướng huy động đa dạng nguồn lực, kết hợp đầu tư công và xã hội hóa, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục những điểm nghẽn hiện nay, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, phát huy tiềm năng kinh tế biển.