Huế cần hơn 1.140 tỷ đồng để sắp xếp ổn định dân cư chống sạt lở

Nỗ lực khắc phục sạt lở để thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh, .thành phố Huế. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tổng nhu cầu kinh phí để bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, sạt núi, lũ quét là khoảng 1.140 tỷ đồng. Thành phố chủ trương, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ di chuyển nhà ở và hỗ trợ làm, sửa chữa nhà ở theo quy định.

Sạt lở bờ sông ở thành phố Huế diễn biến phức tạp, cần nguồn lực lớn để xây dựng kè khắc phục và di dời dân. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 73,9 km bờ sông bị sạt lở nặng; tập trung tại các sông Hương, Bồ, Ô Lâu, Truồi, Nong, Cầu Hai, Bù Lu, Tả Trạch… ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân, đất sản xuất và hạ tầng.

Tại xã miền núi Khe Tre, mưa lớn có thể gây xói lở bờ sông Tả Trạch đoạn qua các thôn: Hương Lộc, Thượng Lộ. Ngoài ra, địa phương có một số khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất khi xảy ra mưa lớn. Xã này có khoảng gần 200 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ, trên 280 hộ có nguy cơ ảnh hưởng do bão.

Thời gian qua, thành phố Huế đã dành nguồn lực để bố trí, sắp xếp dân cư vùng chịu ảnh hưởng thiên tai. Dự án quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư xã A Lưới 2 có tổng diện tích hơn 23ha, vốn đầu tư gần 68 tỷ đồng, được thành phố Huế xây dựng để sắp xếp, tái định cư an toàn cho các hộ dân sống ở khu vực biên giới thuộc các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 và A Lưới 5 bị ảnh hưởng và nguy cơ từ sạt lở núi, hộ nghèo.

Tháng 9/2026, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực và phương tiện đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại của dự án như đường bê tông, gia cố mái ta luy, đấu nối hệ thống cấp nước… để sớm bàn giao đất cho người dân dựng nhà ở. UBND thành phố Huế đã giao các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc, phấn đấu bàn giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở trước tháng 10/2026.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, năm 2026 tất cả 40 xã, phường đã rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; nhất là phương án, kịch bản ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão, vận hành hồ chứa. Các địa phương đã rà soát phương án di dời dân ứng phó thiên tai; trong đó phương án sơ tán, di dời đối phó lũ quét, sạt lở đất là 2.068 hộ ở 48 điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Thành ủy Huế đã yêu cầu triển khai hiệu quả chương trình sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai; trong đó ưu tiên các dự án di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các hộ dân dọc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan và các khu vực xung yếu khác.