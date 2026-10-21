Huế: Cận cảnh tuyến đường 541 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tuyến đường trọng điểm Bà Triệu đang dần định hình rõ nét. Tại nút giao với đường Dương Văn An - Lê Quý Đôn đến đường vào Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế đã được nhà thầu thảm nhựa lớp 1 và đang thi công hoàn thiện vỉa hè.

Video: Hình hài tuyến đường 541 tỷ đồng sau 7 tháng thi công.

Dọc tuyến còn lại, nhà thầu đã huy động nhiều thiết bị, lực lượng công nhân tập trung bóc dỡ vỉa hè cũ, đào nền đường và xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và lát vỉa hè hai bên.

Dù mật độ phương tiện lưu thông qua lại rất lớn, các tổ thi công vẫn duy trì nhịp độ làm việc, vừa gia cố hạ tầng vừa bố trí lực lượng phân luồng bảo đảm an toàn giao thông.

Song song đó, dọc hai bên tuyến, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đã tích cực tháo dỡ, di dời công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn còn 3 hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ công trình để bàn giao cho nhà thầu.

Ông Hồ Hữu Phú, quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho hay, tuyến đường Bà Triệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông và giải tỏa áp lực ùn tắc cho khu vực trung tâm TP Huế.

Do vậy, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực và tổ chức nhiều mũi thi công sớm hoàn thành công trình. Cụ thể, tiến độ đến 30/11 phải hoàn thành 65% khối lượng công việc và đến cuối năm 2026 phải hoàn thành toàn bộ dự án.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho biết, dự án triển khai làm ảnh hưởng đến 186 hộ dân với tổng giá trị đền bù, hỗ trợ hơn 226 tỷ đồng.

Đến nay, đại đa số các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và chủ động tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, còn 3 hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ, chủ đầu tư đang tiếp tục vận động để các gia đình sớm bàn giao đất sạch hoàn toàn cho đơn vị thi công.

Tại buổi kiểm tra thực địa công trình mới đây, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm mọi vướng mắc, tăng cường tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo phải thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm gồm điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông theo từng đoạn tuyến; tuyệt đối tránh tình trạng hoàn thiện mặt đường lại tiếp tục đào xới để làm hạ tầng khác gây lãng phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 30/10. Tuy nhiên, để sớm hoàn thiện hạ tầng phục vụ mỹ quan đô thị và nhu cầu đi lại, lãnh đạo TP Huế đã đặt mốc quyết tâm cao hơn, yêu cầu các nhà thầu bứt phá thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường Bà Triệu trước ngày 31/12/2026.

Đại diện liên danh gói 14 tuyến đường Bà Triệu cho biết, nhà thầu đang tập trung nhân lực để thi công. Tuy nhiên, do tuyến đường nằm ở trung tâm, mật độ phương tiện lưu thông qua lại rất lớn. Quá trình thi công vướng mặt bằng khiến công tác thi công gặp khó khăn. Dù vậy, nhưng đơn vị vẫn cố gắng hoàn thành dự án đúng cam kết.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu tại TP Huế được phê duyệt từ năm 2022, sau đó tiếp tục được điều chỉnh vào năm 2023 và hoàn tất việc thay đổi chủ đầu tư vào năm 2025. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế làm chủ đầu tư (nay chuyển giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) với tổng mức đầu tư hơn 541 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 480 tỷ đồng, chi phí xây dựng 50 tỷ đồng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện đến cuối năm 2026. Công trình có chiều dài khoảng 923m, bắt đầu từ nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An và kết thúc tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ. Mặt cắt ngang tuyến đường sau khi hoàn thiện đạt 26m, trong đó phần mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m. Dự án được đầu tư đồng bộ với nền đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng LED và toàn bộ đường dây điện, thông tin liên lạc được ngầm hóa. Khối lượng công việc được giao cho các nhà thầu Công ty TNHH MTV 501.1 thi công phần nền mặt đường, vỉa hè, thoát nước với giá trị gần 26 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây lắp sản xuất và Thương mại điện cơ SDC thi công hệ thống điện chiếu sáng, trạm biến áp với giá trị gần 13 tỷ đồng; và Công ty TNHH Công trình cây xanh Thái Bình trồng cây xanh hai bên tuyến với kinh phí 768 triệu đồng.