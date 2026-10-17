Huế: Cán bộ công an kịp thời cứu nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà, thành phố Huế), Tổ tuần tra 785, Công an thành phố Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú.

Nam thanh niên được cán bộ công an đưa lên bờ an toàn. Ảnh: H.N.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường để kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu, đang chới với giữa dòng nước.

Trước tình huống khẩn cấp, không chút chần chừ, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Huế, lập tức lao xuống dòng nước, dũng cảm bơi tiếp cận nạn nhân để cứu người.

Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong tổ nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh H.P. (21 tuổi, trú tại phường Hương Trà, thành phố Huế).

Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã có hành động tiêu cực nói trên.

Sau khi được cứu, anh P. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị và theo dõi sức khỏe.