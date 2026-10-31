Huế cam kết theo sát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 30/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cho biết, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô và nguồn lực còn hạn chế, trong khi áp lực đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, chuyển đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh ngày càng lớn.

Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi; đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính sách. Đặc biệt, các kiến nghị phát sinh trong quá trình hoạt động cần được tiếp nhận, phân loại và xử lý rõ ràng, đúng thẩm quyền.

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trao đổi tại buổi làm việc.

Các hội, hiệp hội đề xuất thành phố xây dựng cơ chế theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị, xác định cụ thể cơ quan phụ trách, thời hạn phản hồi và kết quả xử lý. Đồng thời, tổ chức khảo sát định kỳ mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị tăng cường các chương trình đào tạo về quản trị, tài chính, thuế, pháp luật kinh doanh, chuyển đổi số và thương mại điện tử; kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, cơ sở đào tạo, tổ chức tín dụng và đối tác trong chuỗi cung ứng.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là nghiên cứu bố trí quỹ đất xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề, hàng hóa đặc trưng và quảng bá văn hóa Huế, trong đó có áo dài. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, du khách và các đối tác kinh doanh.

Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải theo dõi đến cùng những kiến nghị của doanh nghiệp, tránh tình trạng tiếp nhận, tổng hợp nhưng chưa giải quyết được những vấn đề cụ thể từ thực tiễn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, hoạt động đối thoại cần đi vào từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, thời gian xử lý và cơ quan phụ trách. Doanh nghiệp phải được thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị; các hội, hiệp hội cũng cần nắm bắt đầy đủ thông tin để phản hồi cho hội viên.

Đối với các đề xuất hỗ trợ, thành phố sẽ nghiên cứu những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế, tập trung vào đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ tiếp cận thị trường và kết nối nguồn vốn. Về địa điểm làm việc của các hội, hiệp hội, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu phương án bố trí không gian phù hợp, tìm giải pháp tháo gỡ thay vì chỉ dừng lại ở việc nêu khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thành phố cũng thống nhất định hướng xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu Huế. Theo đó, cần khai thác hiệu quả lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực, áo dài và các sản phẩm đặc trưng; đồng thời có kế hoạch đầu tư, tổ chức hoạt động bài bản, tạo giá trị kinh tế và sức lan tỏa.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch cần được tổ chức có quy mô, chất lượng, tạo dấu ấn và sức hút. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia tổ chức sự kiện, khai thác các công trình văn hóa, thể thao và phát triển sản phẩm mới, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế địa phương.

Mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và kênh xúc tiến thương mại

Trong lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận thị trường, chuyển từ phát triển sản phẩm chung chung sang xây dựng các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Đối với những thị trường có đặc điểm và thị hiếu riêng, thành phố định hướng lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, nhu cầu để phối hợp xây dựng sản phẩm đồng bộ, từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế, các mô hình phù hợp sẽ được nghiên cứu nhân rộng.

Đối với khách du lịch theo hình thức caravan, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kết nối dịch vụ lưu trú, ăn uống và các điểm tham quan. Việc phát triển thị trường cần dựa trên nhu cầu cụ thể của du khách và năng lực cung ứng của doanh nghiệp, tránh đầu tư, triển khai dàn trải.

Cùng với đó, Huế định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng; mở rộng không gian khai thác từ khu vực đô thị đến ven biển, miền núi, qua đó gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Về xúc tiến thương mại, lãnh đạo thành phố đề nghị các hội, hiệp hội chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác và tổ chức hoạt động quảng bá. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin, hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến theo quy định.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến cần đổi mới phương thức, không chỉ tập trung vào hội chợ và trưng bày hàng hóa truyền thống mà phải chú trọng thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến và mở rộng hệ thống phân phối. Sở Công Thương được giao phối hợp cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến xuất khẩu để các hội, hiệp hội phổ biến, hướng dẫn hội viên tham gia.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu nhằm ứng dụng khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thông qua việc phát huy vai trò cầu nối của các hội, hiệp hội và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, TP. Huế hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, khai thác tốt hơn các nguồn lực xã hội, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.