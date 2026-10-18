Huế bồi dưỡng kỹ năng chỉ huy Đội cho học sinh THCS

Ngày 18/10, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức lớp tập huấn Chỉ huy Đội năm học 2026 - 2027, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức và điều hành hoạt động Đội cho học sinh tại trường học.

Học sinh thuộc Ban Chỉ huy Đội của 8 trường THCS trên địa bàn thành phố tham gia chương trình.

Tham gia chương trình có hơn 80 học sinh thuộc Ban Chỉ huy Đội của 8 trường THCS trên địa bàn, gồm Nguyễn Du, Hóa Châu, Chu Văn An, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mỹ Thượng và Duy Tân.

Lớp tập huấn tập trung vào ba nội dung về thực hành Nghi thức và Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; kỹ năng điều hành sinh hoạt Đội; trò chơi vận động Liên đội đoàn kết - Chỉ huy năng động.

Các em học sinh rèn luyện kỹ năng chỉ huy Đội.

Trong đó, học sinh được hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội, ba bài trống cơ bản gồm trống chào cờ, trống hành tiến và trống chào mừng; rèn phương pháp tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, điều hành trò chơi tập thể. Các hoạt động vận động theo hình thức thi đua giữa các chi đội tạo cơ hội để học viên thực hành kỹ năng chỉ huy, phân công nhiệm vụ và phối hợp nhóm.

Thông qua chương trình, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế hướng đến xây dựng đội ngũ Chỉ huy Đội có kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động, tinh thần trách nhiệm và khả năng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi tại trường học.