Huế: Bố trí gần 36 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước Hòa Mỹ

Theo đó, dự án tập trung nâng cấp và sửa chữa đồng bộ nhiều hạng mục quan trọng nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành và an toàn hồ chứa. Cụ thể, hệ thống tràn xả lũ sẽ được nâng cấp, sửa chữa 4 cửa van clape trục dưới bằng thép SUS201 đóng mở bằng điện kết hợp thủ công; gia cố đoạn từ cửa vào tràn đến phạm vi cửa van bằng bê tông cốt thép.

Đầu tư gần 36 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước Hòa Mỹ, phường Phong Điền, TP Huế.

Đồng thời, xây mới nhà quản lý vận hành và cầu công tác trên tràn. Hệ thống điện hạ thế dài khoảng 2.000m cũng được đầu tư xây dựng để phục vụ vận hành cửa van và chiếu sáng.

Bên cạnh đó, tuyến đường quản lý vào hồ được làm mới với chiều dài khoảng 1,15km, mặt đường rộng 3,5m bằng bê tông, cùng với việc sửa chữa kênh chính, xây mới cống lấy nước và gia cố các đoạn xung yếu.

Dự án cũng chú trọng đến công tác an toàn và phòng ngừa rủi ro thông qua việc lắp đặt hệ thống cảnh báo ngoài trời, thiết bị quan trắc tự động, camera giám sát thủy văn, an ninh, lập bản đồ ngập lụt hạ du và cắm mốc chỉ giới bảo vệ hồ đập.

Sau 25 năm đưa vào khai thác, hồ Hòa Mỹ, phường Phong Điền, TP Huế đã xuống cấp, hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh để thất thoát nước tưới lớn và suy giảm nguồn nước.

Đặc biệt, hạng mục nâng cấp đập Trại tiếp nước từ kênh chính hồ Hòa Mỹ cũng được triển khai với việc gia cố tuyến đập dài 642m, xây mới 3 khoang tràn xả lũ, làm mới và nạo vét hệ thống kênh tiếp nước cùng đường quản lý. Khu vực lòng hồ cũng sẽ được phát dọn rừng và vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo hiệu quả trữ nước tối đa.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 36 tỷ đồng, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực tích nước, đảm bảo cung cấp nước tưới chủ động cho khoảng 603ha lúa của phường Phong Điền và phường Phong Thái. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống sản xuất của người dân địa phương.

Sau 25 năm đưa vào khai thác, hồ Hòa Mỹ, phường Phong Điền, TP Huế đã xuống cấp, hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh để thất thoát nước tưới lớn và suy giảm nguồn nước. Theo nhiệm vụ thiết kế ban đầu, hồ cung cấp nước tưới cho 2.250ha (trong đó có 600ha lúa 2 vụ, phần còn lại là màu và cây công nghiệp). Tuy nhiên, qua quá trình vận hành, hiện trạng hồ chỉ cấp nước thực tế cho 603ha của 3 xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn. Nhằm tăng dung tích hồ chứa đảm bảo cung cấp nước tưới chủ động cho 603 ha đất lúa nêu trên, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP Huế đã lập dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ và đã được UBND TP Huế phê duyệt.