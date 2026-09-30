Huế bổ nhiệm người đứng đầu 3 ban quản lý dự án sau tinh gọn

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế vừa ký quyết định bổ nhiệm 3 lãnh đạo để điều hành 3 Ban Quản lý dự án mới thành lập, hợp nhất và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2026.

Theo đó, ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Huế.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 giữ chức Phó Giám đốc và được giao quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương được UBND TP Huế thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3

Trước đó, UBND TP Huế ký các quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Huế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức 6 Ban Quản lý dự án hiện có.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Huế là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành, thực hiện quản lý các dự án quy mô lớn, trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, trong đó có dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế.

Ngoài chức năng đầu tư xây dựng, đơn vị sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công trình công cộng; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn khu vực Bắc Sông Hương.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 2 đơn vị tiền thân để tiếp tục quản lý, triển khai theo địa bàn được phân công.

Cả 3 ban quản lý dự án mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Mỗi đơn vị có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc.