Huế: Bổ nhiệm 3 giám đốc ban quản lý dự án

Theo quyết định 3222/QĐ-UBND ngày 30/9/2026, bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2031.

Chủ tịch UBND TP Huế vừa ký Quyết định bổ nhiệm 3 giám đốc Ban QLDA để điều hành 3 ban mới thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2026.

Quyết định 3224/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2031. Đồng thời, giao ông Phú quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Cùng theo quyết định 3223/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2031.

Trước đó, UBND TP Huế đã ký các quyết định thành lập Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức 6 Ban QLDA hiện có. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Ban QLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành, thực hiện quản lý các dự án quy mô lớn, trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, trong đó có dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế.

Ngoài chức năng đầu tư xây dựng, đơn vị sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

TP Huế sắp xếp, hợp nhất 6 Ban QLDA hiện có, còn lại 3 đơn vị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công trình công cộng; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn khu vực Bắc Sông Hương.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 2 đơn vị tiền thân để tiếp tục quản lý, triển khai theo địa bàn được phân công.

Theo các quyết định, 3 ban quản lý dự án mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Mỗi đơn vị có giám đốc và không quá 3 Phó giám đốc.