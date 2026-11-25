Đề án thể hiện tư duy phát triển mới không chỉ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản, mà còn chuyển hóa những tài nguyên đặc thù này thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có khả năng thương mại hóa và cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế.

Từ đô thị di sản đến trung tâm công nghiệp văn hóa đặc sắc

Huế sở hữu hệ thống tài nguyên văn hóa phong phú và đa dạng, từ Quần thể di tích Cố đô Huế, di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật cung đình, âm nhạc truyền thống, lễ hội, ẩm thực, làng nghề đến cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa đặc sắc. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có bản sắc riêng.

Trong những năm qua, thành phố Huế đã triển khai nhiều chủ trương, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng thương hiệu Festival Huế, phát triển các lễ hội và hoạt động nghệ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, tiềm năng công nghiệp văn hóa vẫn chưa được khai thác tương xứng; quy mô đóng góp vào GRDP còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp còn ít, năng lực sáng tạo, thương mại hóa và ứng dụng công nghệ cần tiếp tục được nâng cao.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, việc ban hành Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm thiết lập một mô hình phát triển có tính hệ thống, xác định rõ các ngành ưu tiên, chủ thể tham gia, chuỗi giá trị, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện. Theo định hướng của Đề án, Huế phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng đô thị di sản, kết hợp chiều sâu văn hóa truyền thống với năng lực sáng tạo và công nghệ số; lấy văn hóa và con người Huế làm nền tảng, di sản văn hóa làm nguồn lực đặc thù, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ làm động lực đột phá.

Đề án xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, được tổ chức thành 6 nhóm ngành có lợi thế phát triển tại Huế, gồm: Du lịch văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Thiết kế sáng tạo; Sản phẩm công nghiệp văn hóa số; Thủ công mỹ nghệ và Truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Một định hướng quan trọng của Đề án là nâng tầm Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế theo hướng phát triển thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có thương hiệu, sở hữu trí tuệ và khả năng thương mại hóa.

Thành phố định hướng chuyển từ cách thức tổ chức sự kiện đơn lẻ sang xây dựng các chương trình, lễ hội có tính định kỳ, có thương hiệu riêng và khả năng khai thác lâu dài. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tối thiểu 2-3 lễ hội, sự kiện biểu diễn định kỳ thường niên theo mô hình IP (Intellectual Property- tài sản trí tuệ), mang tầm khu vực, có tính lan tỏa quốc tế; nâng tầm tối thiểu 5 sự kiện truyền thống.

Đồng thời, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức, tăng cường xã hội hóa nguồn lực, mở rộng hợp tác bản quyền truyền hình, phát trực tuyến và truyền thông đa nền tảng. Mục tiêu tỷ lệ xã hội hóa kinh phí các sự kiện trọng điểm đạt 60%; 100% sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế được số hóa và có kế hoạch truyền thông đa nền tảng; tối thiểu 80% sự kiện lớn có hợp tác bản quyền truyền hình hoặc phát trực tuyến. Đây là hướng tiếp cận nhằm đưa Festival Huế không chỉ là một sự kiện văn hóa-du lịch mà còn trở thành nền tảng phát triển các sản phẩm biểu diễn, nội dung sáng tạo, truyền thông và dịch vụ văn hóa có giá trị kinh tế.

Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm đưa công nghiệp văn hóa trở thành khu vực kinh tế quan trọng của thành phố Huế. Đến năm 2030, phấn đấu các nhóm ngành công nghiệp văn hóa tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố; tốc độ tăng số cơ sở kinh tế và lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa bình quân khoảng 10%/năm; tăng trưởng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa bình quân khoảng 7%/năm.

Thành phố đặt mục tiêu hình thành từ 5-7 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa tiêu biểu của Huế; xây dựng ít nhất 3 trung tâm hoặc không gian sáng tạo công nghiệp văn hóa; phát triển các chuỗi giá trị có khả năng thương mại hóa, gắn với bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Huế hướng đến xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP, góp phần khẳng định vị thế của thành phố là trung tâm văn hóa, du lịch và sáng tạo đặc sắc của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Đề án xác định Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế, đầu tư hạ tầng và tạo môi trường thuận lợi; doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường; đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà khoa học, nhà thiết kế, cơ sở đào tạo và cộng đồng là lực lượng trực tiếp sáng tạo, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Đặc biệt, quá trình triển khai Đề án được thực hiện theo hướng vừa xây dựng, hoàn thiện mô hình, vừa lựa chọn một số nội dung, sản phẩm có điều kiện để tổ chức thí điểm, kiểm soát từ cuối năm 2026; thường xuyên đánh giá, điều chỉnh phương thức tổ chức, vận hành phù hợp với đặc thù của Huế.

Việc khai thác giá trị di tích gắn với cảnh quan thiên nhiên được xác định là định hướng xuyên suốt nhằm hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, riêng có, tạo lợi thế cạnh tranh của thành phố Huế. Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ mở ra một hướng phát triển kinh tế mới mà còn đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Huế, trong đó văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, tài sản kinh tế và động lực sáng tạo.

Với lợi thế đô thị di sản, chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng, cùng định hướng huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ và phát triển các chuỗi giá trị, Huế đang từng bước chuyển từ một đô thị giàu tài nguyên văn hóa thành một đô thị có năng lực sáng tạo, sản xuất và cung ứng các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.