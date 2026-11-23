Tiết mục văn nghệ mang dấu ấn văn hóa Huế được trình diễn tại Lễ khai mạc

Hình thành chuỗi sự kiện văn hóa mang thương hiệu Huế

Ngày 23/11, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia quốc tế tại thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh: Huế là vùng đất Cố đô giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của di sản cung đình, văn hóa dân gian làng nghề truyền thống, ẩm thực và nghệ thuật. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát huy sức mạnh nội sinh tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, phát biểu khai mạc

Với hệ thống di sản phong phú, kiến trúc cảnh quan và không gian thiên nhiên hòa quyện, Huế có lợi thế riêng để hình thành những sản phẩm văn hóa có chiều sâu, giá trị gia tăng cao. Thành phố định hướng gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư, từng bước đưa công nghiệp văn hóa trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Theo đó, TP Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm gồm: du lịch văn hóa nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực và phim ảnh, sản phẩm công nghiệp văn hóa số, thủ công mỹ nghệ và làng nghề, truyền hình phát thanh xuất bản và quảng cáo.

Đây là những lĩnh vực có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể tạo thị trường và phát triển lâu dài trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thành phố Huế đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Tiết mục văn nghệ mang dấu ấn văn hóa Huế được trình diễn tại Lễ khai mạc

Định hướng này không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị vốn có mà còn hướng đến khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới mang dấu ấn Huế. Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo sinh kế và thúc đẩy sáng tạo.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế giới thiệu những nội dung trọng tâm của 2 đề án cùng danh mục các chương trình sự kiện văn hóa thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2027-2030.

Việc công bố sớm khung sự kiện dài hạn cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và vận tải chủ động xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến, phục vụ du khách. Đáng chú ý là chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia "Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators" kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế với hoạt động sáng tạo nội dung. Mùa đầu tiên dự kiến triển khai năm 2027 thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc. Năm 2028, chương trình nghiên cứu mở rộng hợp tác tại châu Á. Từ năm 2029, từng bước tiếp cận thị trường toàn cầu.

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội đầu tư

Thông qua chương trình, Huế kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo kết nối di sản và văn hóa địa phương với cộng đồng sáng tạo nội dung, góp phần quảng bá hình ảnh Cố đô trên các nền tảng truyền thông hiện đại.

Riêng chuỗi sự kiện quốc tế Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/6/2027 với các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản cũng như giới thiệu cổ vật, ẩm thực và nhiều chương trình văn hóa hưởng ứng.

Tiếp đó, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 (Hue International Light Festival) dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 13/6 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Sự kiện kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế, cùng các hoạt động trải nghiệm ẩm thực tạo thêm không gian thưởng thức nghệ thuật mới.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế - Hue Wonderverse Music Fest dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2027 kết hợp âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử giao lưu nghệ thuật quốc tế với các hoạt động ẩm thực và trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, thành phố còn giới thiệu giải golf Visit Golf Vietnam - VGV Championship Hue 2027 với chủ đề "The Royal Edition of Imperial City" hướng đến kết hợp thể thao golf với trải nghiệm văn hóa di sản và du lịch Huế.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự án Revolution Express - Tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng cũng được giới thiệu với định hướng hình thành sản phẩm du lịch đường sắt gắn với trải nghiệm di sản và cảnh quan miền Trung.

Đặc biệt, dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa - Hue Innovation Complex được kỳ vọng trở thành không gian kết nối các hoạt động sáng tạo đầu tư và phát triển sản phẩm văn hóa. Các mô hình khai thác giá trị di sản tại Quần thể di tích Cố đô Huế cũng được định hướng mở rộng, chú trọng nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và dịch vụ văn hóa.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, nhu cầu hợp tác và giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế văn hóa, di sản của Huế.

Dịp này, UBND TP Huế ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Vietnam Airlines, Vietjet Air và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đồng thời có các thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tổ chức Festival Huế… Các nội dung hợp tác khác tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, du lịch và khai thác giá trị di sản.