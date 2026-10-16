Huế: Bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15/10/2026, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Dựng lại hiện trường vụ cướp (ảnh: Hồng Nhung).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sắc bén, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Hai đối tượng Bình và Lợi (ảnh: Hồng Nhung).

Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an thành phố Huế vì đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Công an TP Huế trả lại tài sản cho hai du khách nước ngoài (ảnh: Hồng Nhung).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.