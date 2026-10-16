Huế: Bắt 2 tên cướp giật điện thoại iPhone của nữ du khách nước ngoài

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi) cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Bắt 2 tên cướp giật điện thoại iPhone của du khách nước ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú tại phường Thuận An, TP Huế) và Trần Lợi (SN 2000, trú tại phường Thuận An, TP Huế), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Lực lượng Công an TP Huế đã trao trả điện thoại cho nữ du khách quốc tịch Ý.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã trao trả điện thoại cho nữ du khách quốc tịch Ý.

Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định.