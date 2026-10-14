Huế: Bảo vệ nguồn lợi, đa dạng sinh học trên đầm phá

Đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á- nhìn từ cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Lộc. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Để phát triển bền vững, thành phố Huế đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học trên hệ đầm phá này. Mặt nước phá Tam Giang trên địa bàn xã Phú Vang có khoảng trên 1.487 ha. Thời gian qua, xã thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng người dân lấn chiếm mặt nước trên phá Tam Giang thông qua dùng cọc tre, gỗ để quây lưới nuôi hoặc khai thác thủy sản. Việc này ảnh hưởng đến hệ sinh thái của phá Tam Giang do hạn chế dòng thủy triều, bãi đẻ của các loài thủy sản bị thu hẹp. Tại buổi làm việc với các hộ dân có hành vi lấn chiếm đất mặt nước trên phá Tam Giang ngày 13/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Vang, đề nghị các hộ tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm, trước khi lực lượng chức năng chính thức ra quân xử lý; trong đó có cả việc thực hiện phương án cưỡng chế.

Ngoài việc tăng quản lý chặt mặt nước, thành phố Huế cũng trao quyền cho người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, thông qua xây dựng các mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng. Đến nay, thành phố đã thành lập 22 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản này được giao cho 22 chi hội nghề cá quản lý trực tiếp thông qua tuần tra, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Làm nghề đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang nhiều năm, ngư dân Nguyễn Văn Năm chia sẻ, nguồn lợi tôm, cá, cua, ghẹ trên phá Tam Giang mang lại nguồn thu nhập chính cho rất nhiều hộ dân. Để duy trì được nguồn lợi lâu dài, ngư dân cùng chung tay bảo vệ các loài thủy sản như không đánh bắt ở vùng nước bị cấm, không đánh bắt mang tính hủy diệt.

Thành phố cũng tập trung bảo vệ, phát triển hệ sinh thái các vùng đất ngập nước. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai được thành phố thành lập năm 2020 bao gồm hai phân vùng: Ô Lâu trên 1.270 ha và Cồn Tè-Rú Chá hơn 187 ha. Tại vùng Cồn Tè - Rú Chá, phường Hóa Châu có khu rừng ngập mặn Rú Chá nguyên sinh hơn 30 ha. Trong giai đoạn từ năm 2025-2027, diện tích rừng ngập mặn Rú Chá được đầu tư mở rộng, nâng lên gần 50 ha, với số vốn đầu tư 73 tỷ đồng. Trong khi đó khu vực đất ngập nước Cồn Tè ở ven phá Tam Giang, thảm cỏ được phục hồi, nhiều diện tích rừng ngập mặn được bảo vệ và trồng mới. Không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, vùng Cồn Tè - Rú Chá đã trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, thu hút du khách ở thành phố Huế.

Không chỉ dừng lại ở bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai còn đang được định hướng trở thành không gian phát triển đô thị, hạ tầng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của thành phố Huế.