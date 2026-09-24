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Huế: Bảo đảm an toàn các đoạn tường Hoàng thành xung yếu trong mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, Ban Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai các biện pháp gia cố, gia cường và lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí tường thành có nguy cơ sụp đổ, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và người dân khi tham quan, đi lại trong khu vực.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế được tu bổ lại sau khi bị sụp do ngập lụt năm 2025. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế được tu bổ lại sau khi bị sụp do ngập lụt năm 2025. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tường Hoàng thành Huế là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, ở bờ Bắc sông Hương thuộc phường Phú Xuân. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tường Hoàng thành Huế là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, ở bờ Bắc sông Hương thuộc phường Phú Xuân. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Các đoạn tường thành xung yếu có nguy cơ sụp đổ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gia cố. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Các đoạn tường thành xung yếu có nguy cơ sụp đổ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gia cố. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Văn Dũng / TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/hue-bao-dam-an-toan-cac-doan-tuong-hoang-thanh-xung-yeu-trong-mua-mua-bao-20260924154903671.htm