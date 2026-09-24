Huế: Bảo đảm an toàn các đoạn tường Hoàng thành xung yếu trong mùa mưa bão
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, Ban Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai các biện pháp gia cố, gia cường và lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí tường thành có nguy cơ sụp đổ, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và người dân khi tham quan, đi lại trong khu vực.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/hue-bao-dam-an-toan-cac-doan-tuong-hoang-thanh-xung-yeu-trong-mua-mua-bao-20260924154903671.htm