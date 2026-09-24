Huế: Bảo đảm an toàn các đoạn tường Hoàng thành xung yếu trong mùa mưa bão

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sụp đổ được gia cố bằng khung sắt. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Đoạn tường Hoàng thành Huế được tu bổ lại sau khi bị sụp do ngập lụt năm 2025. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tường Hoàng thành Huế là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, ở bờ Bắc sông Hương thuộc phường Phú Xuân. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Các đoạn tường thành xung yếu có nguy cơ sụp đổ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gia cố. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN