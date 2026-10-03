Chuyển giao nhiệm vụ, nhân lực y tế về cơ sở

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính cùng lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các Trung tâm Y tế khu vực và đại diện UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND TP. Huế về điều chuyển chức năng, nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội từ các Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế về các Trạm Y tế thuộc UBND cấp xã.

Cùng với đó, Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 về điều chuyển biên chế và điều động viên chức của các Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế về các Trạm Y tế thuộc UBND cấp xã cũng được triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế TP Huế Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trạm Y tế cấp xã là tuyến gần dân nhất, trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, dân số, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội.

Theo ông Trần Kiêm Hảo, việc bàn giao 190 nhân lực không đơn thuần là chuyển giao tổ chức, nhân sự mà quan trọng hơn là chuyển giao trách nhiệm, nhiệm vụ và phương thức phối hợp, hướng tới mục tiêu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đưa hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đến gần người dân hơn.

Không để gián đoạn hoạt động chuyên môn

TP Huế bàn giao 190 nhân lực y tế về Trạm Y tế cấp xã.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các Trung tâm Y tế thực hiện bàn giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, hồ sơ, dữ liệu chuyên môn; đồng thời tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm Y tế trong thời gian đầu.

UBND các xã, phường được đề nghị khẩn trương tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ được bàn giao ổn định công việc. Các Trạm Y tế chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe cộng đồng, phát huy tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội phải được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong quá trình chuyển giao.

Tại hội nghị, các bên liên quan thực hiện bàn giao và ký biên bản bàn giao nhân lực, tài chính từ các Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý, bảo đảm việc chuyển giao được thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện vai trò hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và đưa nhân lực về tuyến cơ sở nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn; đồng thời tăng cường hiệu quả công tác phòng bệnh, quản lý dân số, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội ngay tại địa bàn dân cư.