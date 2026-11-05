Huế: Bài học từ vụ án xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Lực lượng chức năng khởi tố bổ sung các bị can

Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An đang được Công an Tp Huế tiếp tục điều tra, làm rõ. Những diễn biến mới đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương, minh bạch tài chính và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư các dự án trồng rừng thay thế.

Ngày 4/11, vụ án tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương tiếp tục thu hút sự quan tâm khi Cơ quan CSĐT Công an Tp Huế khởi tố bổ sung các bị can, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư trồng rừng thay thế năm 2025.

Làm rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn

Trước đó, ngày 26/10/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Ngọc Dũng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, theo khoản 3, Điều 177 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Trần Vũ Lương, nguyên Phụ trách kế toán đơn vị cũng bị khởi tố về hai tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng trái phép tài sản”.

Hai người khác là Trần Hậu, nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân và Hồ Thúc Duẩn, nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Bình, cũng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, Trần Hậu bị bắt tạm giam, còn Hồ Thúc Duẩn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được VKSND khu vực 3 - Huế phê chuẩn các quyết định và lệnh theo quy định, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Vũ Lương và Trần Hậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đều là viên chức thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, được giao nhiệm vụ triển khai các dự án trồng rừng thay thế năm 2025 do đơn vị làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân này bị xác định đã cùng Phạm Ngọc Dũng thực hiện hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại đến nguồn vốn đầu tư của các dự án.

Đáng chú ý, trong thời gian giữ chức Giám đốc, Phạm Ngọc Dũng nhiều lần lấy tiền của đơn vị để sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An mượn trái phép, với tổng số tiền 11,5 tỷ đồng. Mặc dù khoản tiền này đã được hoàn trả đầy đủ, hành vi vẫn bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép tài sản”. Cơ quan điều tra xác định Trần Vũ Lương là người giúp sức cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Siết kỷ cương quản lý rừng, hướng tới phát triển bền vững

Vụ án đặt ra những vấn đề đáng quan tâm về trách nhiệm công vụ, cơ chế kiểm soát tài chính và hiệu quả giám sát tại các đơn vị được giao quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư cho các dự án trồng rừng thay thế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn trực tiếp với nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và duy trì cân bằng sinh thái.

Rừng đóng vai trò cốt lõi trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh minh hoạ

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý rừng hiệu quả đòi hỏi sự minh bạch từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn, tổ chức thực hiện đến nghiệm thu và quyết toán. Mỗi khoản đầu tư phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy trình, có kiểm tra và giám sát độc lập, hạn chế tối đa nguy cơ thất thoát, sử dụng sai quy định.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát nội bộ và công khai thông tin trong quản lý rừng. Đây cũng là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, bảo đảm nguồn lực dành cho lâm nghiệp được sử dụng đúng hướng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân mà còn phải nhìn nhận nghiêm túc những bất cập trong quản lý, sử dụng nguồn lực công. Minh bạch tài chính, thượng tôn pháp luật và đề cao trách nhiệm giải trình chính là nền tảng để quản lý rừng hiệu quả, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế lâm nghiệp bền vững./.