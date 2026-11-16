Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế, để hoàn thành dự toán, thành phố cần thu thêm 2.650 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu hướng đến mục tiêu phấn đấu 17.600 tỷ đồng, số phải thu trong hai tháng cuối năm lên đến 4.250 tỷ đồng, bình quân 2.125 tỷ đồng mỗi tháng. Mức thu này cao hơn gần 60% so với bình quân 1.335 tỷ đồng/tháng của 10 tháng đầu năm, đặt ra sức ép lớn về tiến độ và khả năng hiện thực hóa các nguồn thu.

Áp lực thu tập trung chủ yếu ở nguồn thu nội địa, nguồn chiếm phần lớn tổng thu NSNN trên địa bàn. Trong 10 tháng, thu nội địa ước đạt 11.719,7 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ nhưng mới bằng 74,7% chỉ tiêu phấn đấu. Riêng khoản thu này, thành phố còn thiếu khoảng 3.970 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Khu đất số 8 -10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, TP Huế đang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đầu tư dự án tổ hợp thương mại, khách sạn cao cấp. Ảnh: Trí Đức

Đáng chú ý, kết quả thu giữa các khu vực kinh tế và sắc thuế chưa đồng đều. Theo thông tin từ Thuế thành phố, nguồn thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh duy trì tăng trưởng. Trong khi đó, một số khoản thu từ DN nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường và lệ phí trước bạ còn thấp so với dự toán, có khoản giảm so với cùng kỳ.

Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, số thu 10 tháng ước đạt 1.414,6 tỷ đồng, bằng 80,8% chỉ tiêu phấn đấu. Thu viện trợ, huy động đóng góp đạt 215,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, quy mô và khả năng tăng thêm của từng nguồn không lớn, khó bù đắp cho các khoản thu còn thiếu hụt.

Trước áp lực bảo đảm mục tiêu thu cả năm, tại hội nghị định kỳ tháng 10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung phân tích khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với những nhiệm vụ còn khó khăn. Trong đó, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh cần duy trì, nuôi dưỡng nguồn thu, tháo gỡ vướng mắc đối với các nguồn thu từ đất.