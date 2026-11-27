Ngày 27/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

TP Huế sẽ thực hiện Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tích, dự báo. Qua đó, phương thức quản lý giao thông của thành phố sẽ đổi mới căn bản từ việc chủ yếu tập trung xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu và công nghệ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, kế hoạch được triển khai trên toàn địa bàn thành phố từ năm 2026 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, đến năm 2028, thành phố phấn đấu đưa vào vận hành hệ thống Trung tâm 2 cấp đồng bộ theo kiến trúc thống nhất toàn quốc. Trong đó, Trung tâm cấp 2 đặt tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế. Trung tâm sẽ vận hành theo phân cấp và kết nối dữ liệu liên thông với Trung tâm cấp 1 của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an.

Dữ liệu giao thông được chuẩn hóa toàn diện nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và giá trị pháp lý phục vụ công tác xử lý vi phạm. Về hạ tầng giám sát, hệ thống camera bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự sẽ phủ sóng tối thiểu 100% các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác ổn định; các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường thủy nội địa trọng điểm; tối thiểu 80% xã, phường trung tâm đô thị lớn và ít nhất 30% cácxã, phường còn lại.

Giai đoạn 2, đến năm 2030, mở rộng mạng lưới camera giám sát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, tuyến giao thông trọng điểm và từng bước phủ sóng đường thủy nội địa. Đồng thời, hoàn thiện nền tảng điều hành ứng dụng AI phục vụ phát hiện vi phạm, phân tích, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực; phát triển các dịch vụ giao thông số qua thiết bị di động và nền tảng số để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến năm 2050, hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số hiện đại, liên thông toàn quốc, bao phủ toàn bộ mạng lưới đường bộ và đường thủy nội địa. Năng lực công nghệ của Trung tâm cấp 2 đạt trình độ tiên tiến, tự động hóa cao, ứng dụng sâu rộng dữ liệu lớn (Big Data) và AI nhằm chủ động dự báo, phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Theo UBND TP Huế, việc triển khai Kế hoạch không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, mà còn đặt nền móng vững chắc cho hạ tầng đô thị thông minh, hướng tới một môi trường giao thông an toàn, thông suốt và văn minh tại TP Huế.