Dự án nhà ở xã hội sắp hoàn thành tại Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố được Chính phủ giao chỉ tiêu 10.600 căn nhà, bao gồm 8.914 căn nhà ở xã hội để bán và 1.686 căn nhà ở cho thuê. Về phía thành phố, giai đoạn này phấn đấu phát triển 11 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 12.073 căn hộ (vượt tổng chỉ tiêu do Chính phủ giao). Riêng năm 2026, Chính phủ giao cho thành phố xây dựng 3.200 căn, gồm 3.132 căn nhà ở xã hội để bán và 68 căn nhà ở cho thuê.

Năm 2026, thành phố đã và đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội, gồm khu OXH1 và khu OXH2 của Dự án khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 2, thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương; Dự án tại lô đất XH1 của khu C thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương; Dự án khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương-Thuận An; Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây; Dự án nhà ở xã hội tại Bàu Vá. Các dự án này phát triển 3.649 căn hộ nhà ở xã hội. Tính đến ngày 19/11, các dự án đã thi công hoàn thành 2.436 căn hộ ở xã hội. Đối với nhà ở cho thuê, có 2 dự án với tổng quy mô 344 căn. Thành phố đang gấp rút hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý, để khởi công các dự án nhà ở xã hội khác, với tổng quy mô khoảng 8.424 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đang vướng các "điểm nghẽn", gồm nguồn vốn tín dụng ưu đãi bị gián đoạn khi nguồn vốn vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội, cho người thu nhập thấp mua, thuê mua nhà ở xã hội hiện đã hết hạn mức vay. Lãi suất tại các ngân hàng thương mại hiện khá cao (trên 10%/năm), vượt quá khả năng tài chính chi trả của người dân. Tỷ lệ hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, được ký kết tại các dự án đủ điều kiện thương mại mới đạt khoảng 50%. Giá vật tư, vật liệu xây dựng biến động tăng cao, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn kéo dài.

Để tháo gỡ các "điểm nghẽn", thành phố thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm gồm cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt là áp dụng cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng và môi trường, cam kết rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ưu tiên bố trí quỹ đất sạch đã có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế và các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng, để sẵn sàng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đối với huy động nguồn lực tài chính và thành lập Quỹ nhà ở địa phương, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, để bổ sung cho Quỹ nhà ở địa phương. Nguồn quỹ này dùng để trực tiếp đầu tư xây dựng mới hoặc mua lại các dự án nhà ở, phục vụ mục đích cho thuê.