Huế: 9 người bị xử phạt liên quan đến thông tin hiệu trưởng xin từ chức

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị vừa phát hiện thêm 4 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức.

Các đối tượng bị công an mời lên xử lý. (ảnh: Quang Thạnh).

Các trường hợp bị xử phạt gồm H.T.N.H (SN 1992, trú phường Thủy Xuân), H.T.N (SN 1993, trú phường Thuận Hóa), B.M.Q (SN 2005, trú phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú phường An Cựu).

Tại cơ quan Công an, 4 cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt tổng cộng 50 triệu đồng theo quy định.

Trước đó, ngày 13/11, đơn vị này đã xử phạt 5 cá nhân với tổng số tiền 62,5 triệu đồng cũng liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc.

Theo Công an TP Huế, lợi dụng thông tin một số hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức, các cá nhân đã sử dụng tài khoản trên Facebook, Threads để đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung chưa được kiểm chứng. Một số bài viết có nội dung suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi của nhiều cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an TP Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định pháp luật.