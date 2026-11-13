Huế: 5 người đăng tải thông tin sai sự thật bị xử phạt 62,5 triệu đồng

Công an TP. Huế làm việc với 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Ảnh: H.Nhung

Chiều ngày 13.11, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các cá nhân gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An); N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như: mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Những thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Thậm chí một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động bán hàng trên mạng xã hội; hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, 5 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, những người này đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt các trường hợp nói trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng, theo quy định tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…