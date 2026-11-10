Huế: 5 hiệu trưởng tiểu học xin thôi giữ chức vụ quản lý

Những viên chức quản lý nói trên sau khi thôi chức đã được sắp xếp công tác tại đơn vị cũ. (Ảnh: Nhật An)

Các trường có hiệu trưởng xin thôi giữ chức vụ quản lý gồm: Trường tiểu học Hương An, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Trường tiểu học Hương Hồ, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt và Trường tiểu học Hương Sơ.

Những người có đơn xin thôi giữ chức vụ là bà Phan Thị Thu S., Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương An; bà Nguyễn Thị T., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi; bà Trần Thị G., Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Hồ; ông Lê Thanh S., Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt và ông Nguyễn Bá T., Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hòa.

Sau khi xem xét nguyện vọng cá nhân, chính quyền địa phương đã giải quyết cho cả 5 trường hợp thôi giữ chức vụ quản lý, chuyển sang làm nhân viên tiếp tục công tác tại đơn vị cũ.

Theo thông tin được công bố, lý do xin thôi giữ chức vụ của các trường hợp nêu trên là "lý do cá nhân".