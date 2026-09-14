Hudson đặt mục tiêu phục thù Việt Nam tại FIFA Asean Cup 2026

Ngày 14/9, HLV trưởng Anthony Hudson công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia, diễn ra từ ngày 26/9 đến 5/10.

Nhà cầm quân người Anh đồng thời chia sẻ ba định hướng quan trọng của đội tuyển trong thời gian tới.

Xây dựng lực lượng cho Asian Cup 2027

Hudson cho biết FIFA ASEAN Cup 2026 là một bước chuẩn bị quan trọng cho Asian Cup 2027. Sau các đợt tập trung với mục tiêu khác nhau, ông muốn tiếp tục tìm ra những cầu thủ tốt nhất để xây dựng đội hình mạnh nhất cho giải đấu châu Á vào đầu năm sau.

Ảnh: FA Thailand

"Từ đợt tập huấn này cho đến Asian Cup 2027, chúng tôi hy vọng sẽ chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi muốn có đội hình mạnh nhất có thể, đồng thời tiếp tục phát triển và xây dựng đội bóng", Hudson chia sẻ.

HLV Thái Lan cũng thừa nhận chấn thương là vấn đề khó tránh khỏi và khẳng định ban huấn luyện sẽ cố gắng duy trì lực lượng tốt nhất cho Asian Cup.

Trao cơ hội cho những cầu thủ đa năng

Một điểm đáng chú ý khác trong cách lựa chọn nhân sự của Hudson là ưu tiên những cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí.

Ông đặc biệt đánh giá cao Chaiyapol Adthana, cầu thủ có thể chơi hậu vệ trái lẫn tiền vệ. Hudson cho biết ông đã trực tiếp theo dõi Chaiyapol thi đấu trong màu áo Port FC và ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ trẻ này.

Ảnh: FA Thailand

Theo Hudson, khả năng chơi nhiều vị trí giúp Chaiyapol trở thành phương án quan trọng của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, bên cạnh Nicholas Mickelson ở hành lang trái.

Quyết phục thù Việt Nam

Mục tiêu được người hâm mộ Thái Lan đặc biệt quan tâm là màn tái đấu Việt Nam. Hai đội từng chạm trán ở chung kết ASEAN Cup 2026, nơi Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Hudson thừa nhận ông thất vọng với kết quả nhưng vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò trước đội hình mạnh nhất của Việt Nam.

"Chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa trước khi gặp Việt Nam. Tôi và tất cả các cầu thủ đều rất hào hứng và nóng lòng được đối đầu với họ một lần nữa", Hudson nói.

Phát biểu này cho thấy Thái Lan đang chờ cơ hội tái đấu Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 để hướng tới một kết quả khác.

Trước mắt, các tuyển thủ Thái Lan sẽ tập trung tại khách sạn Novotel Future Park Rangsit lúc 13 giờ ngày 21/9, trước khi bước vào buổi tập buổi tối tại Trung tâm huấn luyện BG.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 26/9 đến 5/10. Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan.

Danh sách đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Thủ môn: Patiphan Khammai (True Bangkok United), Sarannon Anu-in (BG Pathum United), Kamphol Pathomarkakul (Ratchaburi)

Hậu vệ: Nicholas Mickelson (SV Elversberg), Chaiyapol Adthana (Port FC), Supanun Burirat (Port FC), Waris Chuthong (BG Pathum United), Manuel Tom Bierh (Port FC), Jonathan Khemdee (Ratchaburi), Nattapong Sairiya (Chonburi), Kritsada Kaman (BG Pathum United)

Tiền vệ: Sarach Yooyen (BG Pathum United), Peeradon Chamrasmi (Port FC), Ikhlas Sanharn (Buriram United), Teerapat Pruethong (Consadole Sapporo), Seksan Ratree (Port FC), Supachok Sarachart (Consadole Sapporo), Anan Yodsangwan (Buriram United), Chanathip Songkrasin (BG Pathum United), Kakana Khamyok (True Bangkok United)

Tiền đạo: Supachai Jaided (Buriram United), Teerasak Pueypimai (Port FC), Jude Bell (Port FC)