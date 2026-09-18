Huda chuyển mình qua một mùa hè 'Chân thành gắn kết'

Mùa hè 2026 ghi dấu bước chuyển mình ngoạn mục của Huda, nhãn bia thuộc Carlsberg Việt Nam, khi chính thức tái định vị thương hiệu cùng tinh thần "Chân thành gắn kết".

Để biến tinh thần ấy thành hành động thực tế, Huda tạo nên khái niệm “Giờ chân thành” - khoảng thời gian mỗi người tạm gác lại e dè, buông bỏ sự gượng gạo để mở lòng và kết nối với nhau một cách trọn vẹn nhất. Từ không gian số cho đến đại lộ và bãi biển rực rỡ, chuỗi trải nghiệm mùa hè được kiến tạo như dòng chảy cảm xúc liền mạch, cuốn hút hàng chục nghìn người hòa chung nhịp đập.

Bắt đầu từ điều quen thuộc, khi ai cũng có lúc phải “gồng”

Giữa nhịp sống hiện đại, bộn bề và áp lực vô hình đôi khi khiến chúng ta ngần ngại mở lòng cả với người thân thuộc. Ai cũng từng có lúc phải “gồng”, phải “diễn” hay cố gắng cư xử thật khéo léo để vừa lòng đám đông, dẫu trong lòng chỉ muốn được nói thật.

Bắt trúng tâm lý ấy, Huda - thương hiệu gắn liền với sự chân chất và gắn bó sâu đậm với miền Trung - mở màn chiến dịch bằng cú “chạm” bất ngờ: Gợi mở loạt tình huống “gồng mình” éo le trên fanpage cùng cộng đồng mạng khắp miền Trung. Lời kêu gọi hóm hỉnh “Giờ chân thành đi nè!” nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng tương tác rôm rả, mở ra không gian hiếm hoi để hàng nghìn người cùng thoải mái giãi bày những điều trước nay còn giấu kín.

Lời kêu gọi “Giờ chân thành đi nè!” thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Lời kêu gọi nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc trò chuyện và chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi người cùng kể câu chuyện của mình, bật cười trước tình huống quen thuộc và nhận ra rằng ai cũng cần một lúc được là chính mình. Đó cũng là cách Huda bắt đầu giới thiệu “Giờ chân thành” - không phải khái niệm xa vời, mà là khoảnh khắc đời thường khi chúng ta thật sự mở lòng với người xung quanh.

Tinh thần “Chân thành gắn kết” được Huda thể hiện qua hình ảnh người trẻ cởi mở và gần nhau hơn.

Ngay từ hình ảnh chủ đạo mở màn chiến dịch, tinh thần “Chân thành gắn kết” được trực quan hóa sống động qua dòng bia Huda vàng óng uốn lượn ôm trọn nhóm bạn trẻ xứ biển. Khoảnh khắc rạng rỡ ấy tựa như lời mời nhập cuộc tự nhiên, khích lệ mỗi người gạt bỏ dè chừng để cùng bước vào những “Giờ chân thành” trọn vẹn với chai Huda mát lạnh trên tay.

Ngay sau đó, những “Giờ chân thành” nhanh chóng được bia Huda cụ thể hóa bằng câu chuyện hóm hỉnh trong TVC chính thức. Bằng cách bắt trúng tâm lý gượng gạo thường thấy khi người ta ngần ngại mở lòng, thước phim khéo léo biến chai Huda mát lạnh trên tay thành chìa khóa gỡ bỏ mọi áp lực. Khi chính thức khởi động “Giờ chân thành”, mọi sự e dè đều nhường chỗ cho tiếng cười và gắn kết mộc mạc nhất.

Bia Huda chạm sâu vào từng mối quan hệ bằng "chất xúc tác" AI

Huda không để thông điệp dừng lại ở mặt thị giác, mà đưa "Giờ chân thành" len lỏi vào nhịp sống đời thường qua thử thách AI Challenge. Thay vì tạo hiệu ứng hình ảnh, trải nghiệm đặt ra câu hỏi thú vị về tính cách, thói quen và cách mỗi người tương tác với người xung quanh. Từ câu trả lời của người chơi, AI tạo ra danh hiệu và hình ảnh vui nhộn, đôi khi đúng đến mức khiến người chơi phải bật cười.

Điều thú vị nằm ở chỗ kết quả bất ngờ ấy trở thành lý do để mọi người bắt chuyện với nhau. Bạn bè trêu nhau, đồng nghiệp chia sẻ kết quả, thành viên trong gia đình cùng khám phá xem “ai là ai” trong nhóm.

Qua trải nghiệm đơn giản, Huda tạo thêm cái cớ để mọi người cười cùng nhau và hiểu nhau hơn. “Giờ chân thành” vì thế không chỉ xuất hiện trên màn hình, mà bắt đầu trở thành cuộc trò chuyện thật giữa những người thật.

Thử thách "Giờ chân thành" cùng Huda.

Khi “Giờ chân thành” bước ra đời thật tại Huda Beach Water Fest

Khi rào cản tâm lý được công nghệ “phá băng”, tinh thần ấy lập tức tìm thấy điểm hẹn bùng nổ ngoài đời thực: Đại tiệc biển Huda Beach Water Fest. Suốt 6 ngày khuấy động miền Trung, chuỗi thử thách nước liên hoàn mô phỏng chai Huda khổng lồ đã kéo chục nghìn người khỏi màn hình điện thoại để trực tiếp kề vai sát cánh. Giữa làn nước mát lạnh, không còn ai bận tâm giữ gìn hình tượng. Sự phối hợp ăn ý để vượt qua từng chặng đua biến người xa lạ thành đồng đội, biến mỗi thử thách thành kỷ niệm gắn bó khó quên.

Khoảnh khắc hội bạn thân hào hứng kề vai sát cánh, vượt qua thử thách vận động dưới nước. Ảnh: Huda.

Cao trào của chiến dịch thăng hoa trong đêm đại nhạc hội nước. Điểm khác biệt lớn nhất tại sân khấu Huda là sự biến mất của mọi khoảng cách. Màn "vòi rồng" nước khổng lồ tưới đẫm dàn nghệ sĩ lẫn biển người bên dưới, xóa nhòa ranh giới giữa người biểu diễn và người thưởng thức.

Trong khoảnh khắc cùng ướt sũng và hòa chung nhịp đập âm nhạc, lon Huda mát lạnh trên tay cùng tiếng cụng lon giòn giã trở thành lời chào nhập cuộc mộc mạc nhất. Từ khái niệm truyền thông, “Giờ chân thành” thực sự hóa thành ký ức mùa hè rực rỡ, khẳng định trọn vẹn bước chuyển mình đầy bản lĩnh của thương hiệu Huda.

Biển người cuồng nhiệt hòa mình cùng nghệ sĩ trong không gian âm nhạc và nước mát lạnh. Ảnh: Huda.

Mùa hè 2026 có thể khép lại, nhưng hành trình chuyển mình ngoạn mục của Huda với định vị “Chân thành gắn kết” đã để lại dấu ấn sâu đậm. Từ cú chạm thị giác bùng nổ, chất xúc tác gắn kết trên không gian số cùng AI Challenge, cho đến đêm hội biển rực lửa cảm xúc tại Huda Beach Water Fest - tất cả phục vụ sứ mệnh duy nhất: Khơi mở “Giờ chân thành” đích thực giữa đời sống thường nhật.

Và đó cũng là điều Huda mong muốn mang theo sau mùa hè 2026, thêm nhiều khoảnh khắc thật, nhiều cuộc gặp gỡ và kết nối chân thành được tạo nên theo cách tự nhiên nhất.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Huda thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch. Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, TP Huế, Việt Nam. *Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.