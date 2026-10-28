HUB khai mạc đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn FIBAA 4 chương trình đào tạo

GS.TS Nguyễn Đức Trung và PGS.TS Đoàn Thanh Hà trao tặng hoa chào mừng đoàn chuyên gia FIBAA.

Ngày 28/10, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) tổ chức Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA, gồm: Khoa học dữ liệu, Kinh tế quốc tế, Công nghệ tài chính chương trình Đại học chính quy và chương trình thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý. Hoạt động là bước tiếp nối trong quá trình đẩy mạnh bảo đảm chất lượng, cải tiến chương trình đào tạo và hội nhập quốc tế của Nhà trường.

Trong đợt khảo sát đánh giá FIBAA dẫn đầu là bà Eva Seidel, Quản lý dự án FIBAA; cùng các thành viên đoàn chuyên gia gồm: GS.TS Eric Schoop, Đại học Công nghệ Dresden, Đức; TS Agnieszka Poczta-Wajda, Đại học Kinh tế và Kinh doanh Poznań, Ba Lan; GS.TS Andreas Grüner, Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ; TS Jörg Dubiel, Giám đốc điều hành Công ty Dataqube GmbH, Đức; TS Nguyễn Văn Hùng, Đại học Phenikaa, Việt Nam; ông Felix Schmitt, đại diện sinh viên, Đại học Würzburg, Đức.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Về phía HUB có GS.TS Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng; PGS.TS. Đoàn Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Hà Thị Thiều Dao - Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Trần Phúc - Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo, đại diện các khoa, phòng, viện, trung tâm và các đơn vị có chương trình đào tạo được đánh giá.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế được thành lập năm 1994, hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn bảo đảm chất lượng trong không gian Giáo dục đại học châu Âu (ESG).

Trong đánh giá chương trình đào tạo, FIBAA chú trọng định hướng quốc tế, khả năng đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và sự gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn. Việc tham gia đánh giá theo tiêu chuẩn FIBAA tạo điều kiện để Nhà trường rà soát chất lượng chương trình trên cơ sở đối sánh quốc tế, nhận diện những điểm mạnh và các nội dung cần tiếp tục cải tiến.

GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, đánh giá ngoài là cơ hội để HUB nhìn nhận toàn diện chất lượng các chương trình đào tạo, xác định những nội dung cần tiếp tục cải tiến. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để Nhà trường hoàn thiện chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và viên chức, cải thiện cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ người học. Quá trình này đồng thời góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, nâng cao uy tín và mở rộng cơ hội hợp tác của HUB.

Trân trọng cơ hội đối thoại và trao đổi chuyên môn với đoàn chuyên gia FIBAA, GS.TS Nguyễn Đức Trung bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến tư vấn và khuyến nghị mang tính xây dựng, hỗ trợ Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. HUB cam kết phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình đánh giá, nghiêm túc xem xét các khuyến nghị để triển khai những cải tiến thiết thực, thực hiện tốt sứ mạng đối với người học và cộng đồng.

Đại diện FIBAA, bà Eva Seidel - Quản lý dự án cho biết, trong hai ngày làm việc, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành các phiên phỏng vấn, trao đổi với đại diện Nhà trường và các chương trình đào tạo nhằm tìm hiểu sâu hơn, làm cơ sở đánh giá theo các tiêu chí của FIBAA. Sau đợt khảo sát và đánh giá của đoàn chuyên gia, Ủy ban Kiểm định và Chứng nhận FIBAA sẽ xem xét, quyết định việc công nhận kiểm định đối với các chương trình.

Bà Eva Seidel nhấn mạnh, FIBAA chú trọng cả bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng liên tục, giúp các chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của thực tiễn và chuẩn bị cho người học năng lực thích ứng với những thách thức trong tương lai. Trên tinh thần đó, bà đề nghị đại diện HUB và đoàn chuyên gia trao đổi cởi mở về những điểm mạnh, những nội dung cần hoàn thiện để cùng đề xuất các hướng phát triển phù hợp. Đồng thời, đại diện FIBAA trân trọng ghi nhận sự chuẩn bị của Nhà trường, những nỗ lực trong công tác tổ chức và hoàn thiện hồ sơ phục vụ đợt đánh giá.

Bà Eva Seidel, Quản lý dự án FIBAA.

Tiếp đó, đoàn chuyên gia FIBAA và đại diện HUB đã trao đổi, thảo luận về các nội dung được giới thiệu, làm rõ thêm thông tin phục vụ quá trình đánh giá. Phiên trao đổi mở đầu cho đợt làm việc kéo dài hai ngày (28-29/10/2026), tạo cơ sở để đoàn chuyên gia tìm hiểu các chương trình đào tạo trong mối liên hệ với mục tiêu, chiến lược và điều kiện triển khai thực tế của Nhà trường.

Đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA là dịp để HUB tiếp nhận các ý kiến chuyên môn độc lập, bổ sung cơ sở cho công tác cải tiến và phát triển chương trình đào tạo. Qua đó, Nhà trường tiếp tục hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.