Huawei Watch Air vừa chính thức ra mắt với thân máy chỉ dày 6.9 mm và nặng 27g. Hai thông số này cho thấy hãng đang ưu tiên sự gọn nhẹ và thoải mái khi đeo, thay vì chạy theo kích thước hay cấu hình lớn.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới của Huawei trong việc tối ưu kích thước thiết bị đeo. Sản phẩm tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua ngoại hình gọn gàng.

Vì sao con số 6.9 mm đáng chú ý?

Với độ dày 6.9 mm, Huawei Watch Air trở thành một trong những mẫu đồng hồ thông minh mỏng nhất trên thị trường hiện nay. Mức này đáp ứng nhu cầu của những người tìm kiếm sự tối giản.

Huawei Watch Air ra mắt với thân máy siêu mỏng

Thân máy mỏng giúp đồng hồ không gây cảm giác vướng víu khi người dùng mặc áo dài tay hoặc tham gia các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, nhà sản xuất phải sắp xếp lại các linh kiện bên trong một cách khéo léo nhằm tận dụng tối đa không gian.

27g trên cổ tay: lợi ích khi vận động và khi ngủ

Bên cạnh độ mỏng, Huawei Watch Air còn có trọng lượng chỉ 27g. Con số này có ý nghĩa với những người đeo đồng hồ liên tục suốt ngày dài mà không muốn bị mỏi cổ tay.

Thông số màn hình của Huawei Watch Air

Trọng lượng nhẹ mang lại lợi thế khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao. Cổ tay linh hoạt hơn, đồng thời thiết bị cũng ít bị xê dịch khi vận động mạnh.

Ngoài ra, một chiếc đồng hồ nhẹ còn phù hợp với việc theo dõi giấc ngủ. Người dùng có thể đeo qua đêm mà không thấy cộm hay khó chịu, từ đó thu thập dữ liệu sức khỏe liền mạch và tự nhiên hơn.

Thông số đã công bố

Mỏng và nhẹ, nhưng pin sẽ ra sao?

Việc duy trì độ dày 6.9 mm và trọng lượng 27g đặt ra bài toán lớn về quản lý năng lượng. Không gian hẹp giới hạn dung lượng pin vật lý có thể đặt vào bên trong khung máy.

Đồng hồ Huawei sẽ giúp theo dõi sức khỏe của bạn toàn diện

Hiện thông tin chi tiết về dung lượng pin hay các tính năng sức khỏe cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Dù vậy, thiết kế này cho thấy định hướng khá rõ của hãng: sản phẩm nhắm đến nhóm khách hàng đề cao tính thời trang và sự thoải mái tối đa.

Điểm cần theo dõi tiếp

Nhìn chung, Huawei Watch Air là thiết bị đeo tập trung mạnh vào yếu tố công thái học với các thông số vật lý nổi bật. Sự kết hợp giữa thân máy mỏng và trọng lượng nhẹ hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng xuyên suốt trong ngày.

Các thông tin về thời lượng pin và khả năng theo dõi sức khỏe sẽ là yếu tố quyết định để đánh giá đầy đủ sản phẩm khi hãng công bố thêm. Nguồn: Huawei Central.