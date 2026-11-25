Huawei vừa chính thức giới thiệu Watch Air, mẫu đồng hồ thông minh mới đánh dấu bước tiến của hãng trong việc tối ưu thiết kế phần cứng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sản phẩm là thân máy chỉ dày 6,9 mm và trọng lượng khoảng 27g (chưa tính dây đeo), đưa thiết bị trở thành một trong những mẫu smartwatch mỏng nhẹ đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

Huawei Watch Air sở hữu thiết kế mặt vuông kết hợp phần thân bo cong mềm mại, mang đến vẻ ngoài tối giản và thanh lịch. Đồng hồ có kích thước thân 43 mm, sử dụng hợp kim titan nguyên khối với bề mặt hoàn thiện bóng. Đây cũng là mẫu smartwatch đầu tiên của Huawei áp dụng chất liệu này, kết hợp hợp kim titan TC4 nhằm tăng cường độ bền.

Thân máy chỉ dày 6,9 mm và trọng lượng khoảng 27g (chưa tính dây đeo)

Để đạt được thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng, Huawei đã phải thiết kế lại toàn bộ cách bố trí linh kiện bên trong. Bo mạch được xếp chồng thành hai lớp, giúp giảm một nửa diện tích và cho phép đặt cạnh viên pin thay vì nằm bên dưới. Hệ thống cảm biến được bố trí trong khoảng trống của cuộn dây sạc, trong khi mô-tơ rung và loa cũng được thu nhỏ để tiết kiệm không gian.

Mặt trước của thiết bị là màn hình AMOLED 1,92 inch, có viền mỏng chỉ 1,4 mm đồng đều ở cả bốn cạnh, đưa tỷ lệ màn hình so với thân máy lên 86%. Màn hình đạt độ sáng tối đa 3.500 nit, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Đồng thời hỗ trợ công nghệ LTPO 2.0 cho phép điều chỉnh tần số quét thích ứng.

Mặt trước của thiết bị là màn hình AMOLED 1,92 inch, có viền mỏng chỉ 1,4 mm đồng đều ở cả bốn cạnh

Huawei Watch Air vẫn được trang bị hệ thống cảm biến phục vụ theo dõi sức khỏe, bao gồm đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhiệt độ da và hỗ trợ điện tâm đồ (ECG).

Các tính năng chăm sóc sức khỏe trên thiết bị tương tự Huawei Watch 6 Series, nổi bật với khả năng kiểm tra nhanh sức khỏe chỉ bằng một thao tác, hỗ trợ đánh giá nguy cơ tăng axit uric trong máu và bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, hệ thống phân tích sức khỏe bằng AI có khả năng theo dõi các chỉ số hằng ngày, nhận diện xu hướng thay đổi và đưa ra cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn. Qua đó, người dùng có thêm cơ sở để chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Về khả năng vận động, Huawei Watch Air hỗ trợ nhiều bộ môn thể thao, trong đó có trượt tuyết và đạp xe, đi kèm tính năng ghi nhận quá trình tập luyện và phân tích dữ liệu vận động.

Ăng-ten GPS được bố trí dọc theo mặt dưới đồng hồ nhằm cải thiện độ chính xác khi định vị. Thiết kế mỏng nhẹ cũng góp phần hạn chế cảm giác vướng víu khi chạy bộ hoặc tham gia các hoạt động thể chất.

Ở cạnh phải, thiết bị vẫn giữ lại núm xoay và nút bấm đa chức năng, giúp người dùng thao tác thuận tiện. Đồng hồ chạy hệ điều hành HarmonyOS, hỗ trợ kết nối với điện thoại, máy tính bảng và tai nghe Huawei.

Hai cạnh bên của đồng hồ

Các tính năng kết nối cho phép nhận thông báo tin nhắn, đồng bộ dữ liệu sức khỏe và điều khiển những thiết bị đã ghép nối. Bên cạnh đó, loa và micro tích hợp hỗ trợ thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên cổ tay, trong khi chip NFC mang đến khả năng thanh toán không tiếp xúc.

Một trong những thách thức lớn đối với Huawei khi phát triển Watch Air là đảm bảo thời lượng pin trong không gian thân máy hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, hãng trang bị viên pin xếp chồng có hàm lượng silicon cao, với hình dạng đặc biệt nhằm tận dụng tối đa không gian bên trong.

Theo công bố, Huawei Watch Air có thể hoạt động khoảng 5 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường. Công nghệ sạc nhanh cũng là một điểm đáng chú ý khi chỉ cần 10 phút sạc, thiết bị đã có đủ năng lượng để sử dụng trong cả ngày.

Về độ bền, Huawei Watch Air đạt chuẩn kháng bụi IP6X và kháng nước 5 ATM. Tuy nhiên, hãng khuyến cáo người dùng không đeo đồng hồ khi tắm nước nóng.

Sản phẩm có ba phiên bản màu đen, bạc và vàng cùng nhiều tùy chọn dây đeo. Giá khởi điểm 2.499 nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu đồng).

Sản phẩm có 3 phiên bản màu sắc