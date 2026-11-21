Huawei Việt Nam đã chính thức ra mắt bộ đôi smartwatch cao cấp mới của mình là Huawei Watch 6 và Huawei Watch 6 Pro.

Trong đó, Huawei Watch 6 có hai kích thước 42 mm và 46 mm, còn Huawei Watch 6 Pro sở hữu các tùy chọn 43 mm và 46 mm. Đáng chú ý, phiên bản Huawei Watch 6 42 mm chỉ nặng khoảng 38 g khi chưa tính dây đeo, mang đến cảm giác đeo nhẹ nhàng hơn.

Về chất liệu, phiên bản Huawei Watch 6 tiêu chuẩn sử dụng vỏ hợp kim nhôm đối với mẫu 42 mm và thép không gỉ trên mẫu 46 mm. Trong khi đó, Huawei Watch 6 Pro 46 mm có các phiên bản Space Edition, Silver và Brown với lớp vỏ titanium chuẩn hàng không vũ trụ.

Riêng Huawei Watch 6 Pro 43 mm Ceramic Edition được chế tác từ gốm công nghệ nano cho cả thân và dây đeo. Các chi tiết màu vàng kim trên núm xoay, nút bấm và cảm biến X-TAP tạo điểm nhấn cho thiết kế.

Toàn bộ Huawei Watch 6 Series đều sử dụng màn hình cảm ứng LTPO OLED, được bảo vệ bởi kính sapphire nhân tạo. Riêng các phiên bản Pro sở hữu mặt kính sapphire cong. Về độ sáng, màn hình trên phiên bản Tiêu chuẩn đạt tối đa 3.000 nit, trong khi bản Pro có thể đạt 3.500 nit, giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung ngay cả khi sử dụng ngoài trời hoặc dưới ánh sáng mạnh.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Huawei Watch 6 Series là hệ thống cảm biến X-TAP 2.0, kết hợp cảm biến quang học PPG 12 kênh và cảm biến áp suất có độ nhạy cao. So với thế hệ trước, số kênh đo được nâng từ 4 lên 12, đồng thời độ nhạy cảm biến tăng 100%, giúp cải thiện khả năng thu thập dữ liệu sức khỏe.

Thông qua thao tác chạm và giữ cảm biến X-TAP trong 3 giây, người dùng có thể kích hoạt Health Glance để nhận báo cáo tổng quan sức khỏe trong khoảng 60 giây. Tính năng này cung cấp tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá, tăng từ 11 chỉ số trên thế hệ trước.

Các thông tin được chia thành bốn nhóm chính gồm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng cơ thể chỉ sau một lần kiểm tra.

Bên cạnh Health Glance, đồng hồ còn hỗ trợ theo dõi nhiều chỉ số như nhịp tim, SpO2, giấc ngủ, ECG và HRV. Các tính năng phân tích chuyên sâu cũng được tích hợp, bao gồm theo dõi nhịp thở khi ngủ, phát hiện dấu hiệu rối loạn nhịp tim và đánh giá nguy cơ liên quan đến độ cứng động mạch.

Đáng chú ý, Huawei còn triển khai ba chương trình nghiên cứu sức khỏe thông qua ứng dụng Huawei Research, tập trung vào nguy cơ tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và tiểu đường. Thời gian thu thập dữ liệu lần lượt là 24 giờ, từ 3 - 4 ngày và từ 3 - 14 ngày. Tuy nhiên, khả năng sử dụng các chương trình này phụ thuộc vào thị trường và phiên bản phần mềm. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc tư vấn y tế.

Ngoài khả năng theo dõi các chỉ số riêng lẻ, Huawei Watch 6 Series còn tích hợp Health Insights, sử dụng dữ liệu về giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và mức độ vận động để phân tích xu hướng sức khỏe theo thời gian, từ đó đưa ra những gợi ý cá nhân hóa.

Trong khi đó, chỉ số Physical Readiness được hiển thị vào mỗi buổi sáng, giúp người dùng đánh giá mức độ hồi phục của cơ thể và điều chỉnh lịch làm việc, tập luyện cũng như nghỉ ngơi phù hợp.

Chỉ số Physical Readiness cùng các thông tin sức khỏe, phản ánh mức độ hồi phục của cơ thể

Ở khía cạnh vận động, Huawei Watch 6 Series hỗ trợ hơn 100 chế độ thể thao, bao gồm chạy địa hình, đạp xe, golf, trượt tuyết và lặn tự do. Một số bộ môn được trang bị chế độ theo dõi chuyên biệt nhằm cung cấp các thông số phù hợp với từng hoạt động.

Hệ thống phân tích tập luyện bằng AI cũng là điểm đáng chú ý trên thế hệ đồng hồ mới. Dựa trên lịch sử vận động, công nghệ này có thể đánh giá sự thay đổi về cường độ tập luyện, làm nổi bật những chỉ số quan trọng và đưa ra gợi ý về thời điểm nên tăng cường vận động hoặc dành thời gian phục hồi. Khi kết hợp với Physical Readiness, người dùng có thêm cơ sở để điều chỉnh kế hoạch luyện tập theo tình trạng thể chất mỗi ngày.

Riêng Huawei Watch 6 Pro được trang bị chế độ Expedition, công cụ hỗ trợ các hoạt động khám phá ngoài trời như trekking và dã ngoại. Người dùng có thể tải trước lộ trình, đánh dấu các điểm mốc, theo dõi bản đồ màu trực tiếp trên đồng hồ và sử dụng tính năng điều hướng quay về để tìm đường trở lại. Đây là bổ sung hữu ích cho những người thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc khám phá những khu vực mới.

Về khả năng kết nối, toàn bộ Huawei Watch 6 Series đều hỗ trợ eSIM, cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ đồng hồ mà không cần mang theo điện thoại khi đã thiết lập dịch vụ tương thích. Thiết bị cũng có thể kết nối đồng thời với hai smartphone và tương thích với cả iOS lẫn Android, mang đến sự linh hoạt khi sử dụng nhiều thiết bị.

Tích hợp giao diện gọi điện và điều hướng, giúp người dùng truy cập thông tin ngay trên đồng hồ

Huawei còn mở rộng khả năng điều khiển bằng cử chỉ nhằm giảm thao tác trực tiếp trên màn hình. Người dùng có thể thực hiện các thao tác chạm hai lần hoặc vuốt hai lần để xử lý nhanh một số tác vụ, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi hoặc điều khiển camera trên điện thoại đã kết nối.

Ngoài ra, thao tác xoay hoặc vuốt cổ tay để tắt chuông cuộc gọi đến và báo thức cũng được giới thiệu, trong đó một số cử chỉ sẽ được bổ sung thông qua các bản cập nhật OTA trong tương lai.

Thời lượng pin trên Huawei Watch 6 Series có sự khác biệt tùy theo kích thước và chế độ sử dụng. Ở chế độ tiêu chuẩn với mức sử dụng thường xuyên, các phiên bản 42 mm và 43 mm có thể hoạt động tối đa khoảng 3 ngày, trong khi những mẫu 46 mm đạt khoảng 4,5 ngày.

Khi chuyển sang chế độ tiết kiệm pin và sử dụng ở mức ít, thời lượng có thể kéo dài lên đến 7 ngày đối với các phiên bản nhỏ hơn và 11 ngày đối với mẫu 46 mm. Tuy nhiên, một số tính năng sẽ bị giới hạn trong chế độ này nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh không dây. Theo công bố của Huawei, chỉ với 15 phút sạc, người dùng có thể bổ sung đủ năng lượng cho một ngày sử dụng.

Tại Việt Nam, Huawei Watch 6 có giá 9,49 triệu đồng cho hai phiên bản 42 mm và 46 mm. Trong khi đó, bộ đôi Huawei Watch 6 Pro 43 mm và 46 mm được niêm yết ở mức 12,49 triệu đồng.