Huawei ra mắt máy tính để bàn “100% nội địa”, dùng chip Kirin và hệ điều hành riêng

Huawei vừa ra mắt dòng máy tính để bàn Qinyun HM650 dành cho người dùng doanh nghiệp và chính phủ. Ảnh: SCMP.

Huawei vừa trình làng dòng máy tính để bàn đầu tiên sử dụng hệ điều hành HarmonyOS do hãng tự phát triển, đồng thời quảng bá sản phẩm được chế tạo hoàn toàn bằng linh kiện nội địa Trung Quốc. Đây là bước tiến mới trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài của tập đoàn công nghệ này trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hôm 5/11, Huawei giới thiệu dòng máy tính để bàn Qinyun HM650 dành cho khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Sản phẩm sử dụng bộ xử lý Kirin X90 do hãng tự phát triển, con chip từng xuất hiện trên các mẫu laptop và máy tính bảng tiêu dùng của Huawei vào năm ngoái.

Theo thông tin trên website của công ty, toàn bộ linh kiện của dòng máy tính mới đều do Trung Quốc sản xuất, từ bộ xử lý đến các mô-đun bộ nhớ. Huawei cho biết đây là máy tính để bàn đầu tiên của Trung Quốc được cấp chứng nhận “100% nội địa”. Tuy nhiên, phạm vi và các tiêu chí cụ thể của chứng nhận này chưa được làm rõ.

Ông Zhu Dongdong, một lãnh đạo thuộc bộ phận máy tính bảng và máy tính cá nhân (PC) của Huawei, cho biết công ty đạt được tỷ lệ nội địa hóa linh kiện 100% nhờ kết hợp ba hướng triển khai: tự nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi, phối hợp phát triển những bộ phận quan trọng và sản xuất quy mô lớn các linh kiện phần cứng phổ thông.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt ở thành phố Vũ Hán hôm thứ Năm, ông Zhu cho rằng thành tựu này phản ánh sự phối hợp của toàn bộ chuỗi cung ứng máy tính Trung Quốc, theo trang công nghệ ITHome. Huawei chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Dòng Qinyun HM650 vận hành bằng HarmonyOS V1.0, phiên bản dành cho doanh nghiệp của hệ điều hành máy tính do Huawei tự phát triển. Theo công ty, đây là lần đầu tiên hãng đưa hệ điều hành này lên các sản phẩm máy tính để bàn.

Huawei tăng tốc tự chủ công nghệ dưới sức ép trừng phạt của Mỹ

Việc ra mắt dòng máy tính mới cho thấy Huawei đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ công nghệ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.

HarmonyOS ban đầu được phát triển như một lựa chọn thay thế nền tảng Android của Google. Hệ điều hành này sau đó từng bước mở rộng khỏi thị trường điện thoại thông minh để tiến vào lĩnh vực máy tính cá nhân.

Theo ông Zhu, tính đến tháng 10, Huawei đã bán được hơn 1 triệu máy tính chạy HarmonyOS. Lãnh đạo này dự báo con số sẽ tăng lên 1,2 triệu chiếc vào cuối năm nay.

Huawei cũng đang đẩy nhanh quá trình thay thế công nghệ Mỹ trong mảng kinh doanh máy tính. Năm 2024, Washington thu hồi một số giấy phép xuất khẩu đặc biệt từng cho phép các nhà cung cấp chip Qualcomm và Intel bán những thế hệ bán dẫn cũ hơn cho laptop và điện thoại thông minh của Huawei.

Bộ xử lý Kirin X90 – một CPU do HiSilicon, đơn vị thiết kế chip của Huawei, phát triển – đã nhận được chứng nhận quốc gia cấp độ 2 về an ninh và độ tin cậy trong năm ngoái. Chứng nhận này mở đường cho việc sử dụng chip rộng rãi hơn tại các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Trước khi Washington siết chặt các hạn chế, phần lớn laptop tiêu dùng của Huawei sử dụng bộ xử lý Core của Intel, trong khi một số mẫu được trang bị chip Snapdragon của Qualcomm.

Theo SCMP