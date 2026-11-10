Huawei Osta S1 Pro lộ diện với màn hình tỷ lệ 16:9.5, hướng đi mới cho smartphone màn hình rộng

Huawei được cho là đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu con mới mang tên Xingmang (tên tiếng Anh là Osta), nhắm tới phân khúc smartphone màn hình rộng. Mẫu máy đầu tiên, Osta S1 Pro, vừa xuất hiện qua hình ảnh thực tế mặt trước do tài khoản rò rỉ Digital Chat Station đăng tải, với điểm nhấn là màn hình tỷ lệ 16:9.5.

Mặt trước của Osta S1 Pro: viền mỏng đều và tỷ lệ màn hình khác biệt

Theo hình ảnh rò rỉ, Osta S1 Pro dùng màn hình phẳng, phần viền xung quanh được làm mỏng đồng đều ở cả bốn cạnh. Camera selfie dạng đục lỗ nằm ở chính giữa viền trên. Phím nguồn và phím chỉnh âm lượng đặt ở cạnh trái của khung máy.

Thiết kế mặt trước của Osta S1 Pro với ba tùy chọn màu sắc

Mặt lưng của máy chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giao diện hình nền trên ba phiên bản màu xuất hiện trong bức ảnh cho thấy sự đồng bộ với bộ nhận diện của dòng Osta.

Đặc trưng lớn nhất của thiết bị là màn hình tỷ lệ 16:9.5. Tỷ lệ này mang lại kiểu dáng chiều ngang rộng hơn đáng kể so với tỷ lệ màn hình smartphone thông thường.

Cấu hình rò rỉ: màn hình LTPS 1.5K và bộ nhớ lớn

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Osta S1 Pro sẽ có màn hình công nghệ LTPS kích thước 6.39 inch, độ phân giải 1.5K. Thiết kế màn hình rộng được kỳ vọng tối ưu diện tích hiển thị khi xem tài liệu, duyệt web và dùng các ứng dụng giải trí đa phương tiện.

Về phần cứng, máy được tiết lộ sẽ có tùy chọn bộ nhớ cao cấp, với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong đạt mức 1TB. Dung lượng lớn giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu và xử lý đa nhiệm.

Huawei Osta S1 Pro sẽ là điện thoại màn hình rộng mới

Tổng hợp thông tin đã rò rỉ và chưa công bố

Thương hiệu Xingmang (Osta) và những điều chưa rõ

Sự xuất hiện của Xingmang (Osta) thể hiện định hướng riêng của Huawei trong việc thử nghiệm các form factor mới trên smartphone. Tuy vậy, hiện chưa rõ các sản phẩm của thương hiệu này sẽ được bán rộng rãi trên thị trường quốc tế hay chỉ giới hạn tại nội địa Trung Quốc.

Các thông tin chính thức về thời điểm phát hành, vi xử lý và hệ thống camera sau của Osta S1 Pro cũng chưa được công bố. Do đây là thông tin rò rỉ, người dùng cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất trong thời gian tới.