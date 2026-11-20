Huawei OSTA O1 Pro là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên của OSTA, thương hiệu phụ mới của Huawei (tên gọi Xingmang tại Trung Quốc). Máy có màn hình 6.39 inch tỷ lệ 16:9.5, cảm biến chính 200MP, pin 7.000mAh và chạy sẵn HarmonyOS 7 phiên bản AI Pioneer Edition. Sản phẩm đã mở bán tại thị trường Trung Quốc với giá từ 5,499 nhân dân tệ.

Buổi ra mắt Huawei OSTA O1 Pro diễn ra song song với phần giới thiệu mẫu xe Stelato V8. Điểm khiến thiết bị được chú ý là cấu hình mạnh và thiết kế màn hình khác với tiêu chuẩn thông thường.

Màn hình 16:9.5 viền 1.05mm: hướng đi khác với màn hình phổ biến

Huawei OSTA O1 Pro có kiểu dáng thanh rộng, màn hình phẳng LTPS 6.39 inch, độ phân giải 1.5K. Điểm nhấn là tỷ lệ hiển thị 16:9.5, đi cùng viền màn hình chỉ 1.05mm ở cả bốn cạnh.

Điện thoại Huawei OSTA O1 Pro chính thức ra mắt

Nhờ viền mỏng, tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 96.1%. Thân máy dày 6.68mm và nặng khoảng 200 gram. Mặt lưng có cụm camera kép xếp theo chiều ngang cùng logo OSTA.

Máy có ba tùy chọn màu: Đen (Starry Black), Trắng (Nebula White) và Tím (Starburst Purple).

Kirin 9030S và HarmonyOS 7: nền tảng cho một chiếc điện thoại AI

Về sức mạnh xử lý, Huawei OSTA O1 Pro dùng vi xử lý Kirin 9030S, đi kèm RAM 12GB hoặc 16GB. Bộ nhớ trong có các mức từ 256GB đến 1TB.

Huawei OSTA O1 Pro sử dụng màn hình rộng tỷ lệ 16:9.5

Đây cũng là mẫu điện thoại đầu tiên trên thị trường được cài sẵn HarmonyOS 7 phiên bản AI Pioneer Edition. Hãng định vị máy là điện thoại AI, với màn hình AI cấp hệ thống để truy cập nhanh các tính năng cần thiết và tương tác thông minh. Người dùng còn có thể tạo chủ đề giao diện chỉ từ một bức ảnh.

Cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên của máy.

Camera 200MP RYYB: tele tiềm vọng có, góc siêu rộng không

Hệ thống camera sau của máy gồm ba thành phần chính:

Cảm biến chính RYYB kích thước 1/1.28 inch, độ phân giải 200MP.

Ống kính tele tiềm vọng RYYB 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3.7x.

Một ống kính Red Maple chuyên dụng.

Đáng lưu ý, máy không tích hợp camera góc siêu rộng. Đây là đánh đổi mà người dùng thường chụp phong cảnh hoặc không gian hẹp cần cân nhắc.

Pin 7.000mAh, sạc có dây 66W và sạc không dây

Huawei OSTA O1 Pro dùng pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc không dây. Dung lượng này lớn so với độ dày thân máy 6.68mm theo thông số công bố.

Huawei OSTA O1 Pro có cấu hình khá tốt

Giá bán từng phiên bản tại Trung Quốc

Huawei OSTA O1 Pro đã mở bán tại Trung Quốc qua các nền tảng thương mại điện tử Vmall và JD. Mức giá khởi điểm là 5,499 nhân dân tệ cho cấu hình tiêu chuẩn. Màu sắc được giới hạn theo từng mức dung lượng RAM.

Các mức giá trên là giá niêm yết tại thị trường nội địa Trung Quốc. Nguồn tin chưa đề cập kế hoạch phát hành ở thị trường khác.